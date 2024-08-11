Нидерландец Лаврейсен победил в кейрине на Олимпийских играх-2024
Нидерландский велогонщик Харри Лаврейсен завоевал золотую медаль Олимпийских игр-2024 в кейрине.
Серебряную и бронзовую медали выиграли представители Австралии Мэттью Ричардсон и Мэттью Глэтцер соответственно.
Лаврейсен в Париже завоевал третью золотую медаль. Ранее он победил в одиночном и командном спринтах. 27-летний велогонщик стал пятикратным олимпийским чемпионом.
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию заключительного соревновательного дня парижских Игр.
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
Кейрин
Финал
1. Харри Лаврейсен (Нидерланды)
2. Мэттью Ричардсон (Австралия)
3. Мэттью Глэтцер (Австралия)
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