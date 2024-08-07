Австралийские велогонщики завоевали золото в командной гонке на Олимпиаде-2024
Сборная Австралии завоевала золотую медаль в командной гонке преследования на Олимпиаде-2024.
Австралийцы показали время 3 минуты и 42,067 секунды. Серебро завоевали британцы (3 минуты и 44,394 секунды), бронза у сборной Италии.
Велоспорт — Трек
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
Командная гонка преследования
Финал
1. Австралия — 3.42,067
2. Великобритания — 3.44,394
Заезд за 3-е место
1. Италия — 3.44,197
2. Дания — 3.46,138
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