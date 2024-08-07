Австралийские велогонщики завоевали золото в командной гонке на Олимпиаде-2024

Сборная Австралии завоевала золотую медаль в командной гонке преследования на Олимпиаде-2024.

Австралийцы показали время 3 минуты и 42,067 секунды. Серебро завоевали британцы (3 минуты и 44,394 секунды), бронза у сборной Италии.

Велоспорт — Трек

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

Командная гонка преследования

Финал

1. Австралия — 3.42,067

2. Великобритания — 3.44,394

Заезд за 3-е место

1. Италия — 3.44,197

2. Дания — 3.46,138