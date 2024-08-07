Американские велогонщицы завоевали золото в командной гонке на Олимпиаде-2024
Женская сборная США по велотреку завоевала золотую медаль в командной гонке преследования на Олимпиаде-2024.
В финале американки показали время 4 минуты и 4,306 секунды. Серебро досталось сборной Новой Зеландии (4 минуты и 4,927 секунды), Великобритания взяла бронзу, показав в гонке за третье место результат в 4 минуты и 6,382 секунды.
Велоспорт — Трек
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Женщины
Командная гонка преследования
Финал
1. США — 4.04,306
2. Новая Зеландия — 4.04,927
Заезд за 3-е место
1. Великобритания — 4.06,382
2. Италия — 4.08,961
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