Голландские велогонщики взяли золото и установили новый мировой рекорд в командном спринте на Олимпиаде-2024
Сборная Нидерландов завоевала золотую медаль в мужском командном спринте на Олимпиаде-2024.
Голландцы показали время 40,949 секунды, установив новый мировой рекорд. Серебряные медали завоевали британцы (41,814 секунды), бронза у сборной Австралии (41,597).
Велоспорт — Трек
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
Командный спринт
Финал
1. Нидерланды — 40,949 WR
2. Великобритания — 41,814
Заезд за 3-е место
1. Австралия — 41,597
2. Франция — 41,993
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