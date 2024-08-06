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Париж-2024

Сегодня, 21:26

Голландские велогонщики взяли золото и установили новый мировой рекорд в командном спринте на Олимпиаде-2024

Сергей Разин
корреспондент
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Сборная Нидерландов в командном спринте.
Фото Reuters

Сборная Нидерландов завоевала золотую медаль в мужском командном спринте на Олимпиаде-2024.

Голландцы показали время 40,949 секунды, установив новый мировой рекорд. Серебряные медали завоевали британцы (41,814 секунды), бронза у сборной Австралии (41,597).

Велоспорт — Трек

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

Командный спринт

Финал

1. Нидерланды — 40,949 WR

2. Великобритания — 41,814

Заезд за 3-е место

1. Австралия — 41,597

2. Франция — 41,993

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Британские велогонщицы с мировым рекордом завоевали золото Олимпиады-2024 в командном спринте
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