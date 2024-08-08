Новозеландская велогонщица Эндрюс завоевала золото в кейрине на Олимпиаде-2024

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Новозеландская велогонщица Эллесса Эндрюс завоевала золотую медаль Олимпиады-2024 в кейрине.

Серебряную медаль завоевала голландка Хетти ван де Воув, бронза у британки Эммы Финукейн.

Кейрин — разновидность велотрековых гонок, где финальному спринту предшествуют несколько кругов с установленной скоростью.

Велоспорт — Трек

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

Кейрин

Финал

1. Эллесса Эндрюс (Новая Зеландия)

2. Хетти ван де Воув (Нидерланды)

3. Эмма Финукейн (Великобритания)