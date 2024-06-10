Российская велогонщица Шмелева рассказала, что будет следить за Олимпиадой в Париже

Обладательница двух олимпийских медалей в велогонках на треке Дарья Шмелева планирует следить за Олимпиадой в Париже. Она отметила, что это интересный и интригующий турнир.

«Конечно, я буду смотреть Олимпиаду и отслеживать результаты. Это же очень интересная история, как же я могу в ней не поучаствовать, пусть и дистанционно. По опыту предыдущих Олимпиад могу сказать, что в велотреке перед соревнованиями могут являться лидерами одни спортсмены, а победить в итоге совершенно другие. Это всегда очень интересно и интригующе», — цитирует Шмелева ТАСС.

Российские спортсмены, выступающие в велогонках на треке, были лишены возможности отобраться на Олимпиаду-2024 даже в нейтральном статусе из-за того, что власти Великобритании не согласовали участие россиян в квалификационном чемпионате мира по велоспорту, который проходил в Глазго в августе 2023 года.