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Париж-2024

Сегодня, 09:45

Российская велогонщица Шмелева рассказала, что будет следить за Олимпиадой в Париже

Виктория Кравченко
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Обладательница двух олимпийских медалей в велогонках на треке Дарья Шмелева планирует следить за Олимпиадой в Париже. Она отметила, что это интересный и интригующий турнир.

«Конечно, я буду смотреть Олимпиаду и отслеживать результаты. Это же очень интересная история, как же я могу в ней не поучаствовать, пусть и дистанционно. По опыту предыдущих Олимпиад могу сказать, что в велотреке перед соревнованиями могут являться лидерами одни спортсмены, а победить в итоге совершенно другие. Это всегда очень интересно и интригующе», — цитирует Шмелева ТАСС.

Российские спортсмены, выступающие в велогонках на треке, были лишены возможности отобраться на Олимпиаду-2024 даже в нейтральном статусе из-за того, что власти Великобритании не согласовали участие россиян в квалификационном чемпионате мира по велоспорту, который проходил в Глазго в августе 2023 года.

Источник: https://tass.ru/sport/21056737
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