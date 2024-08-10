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Париж-2024

Сегодня, 20:10

Португалия выиграла золото по велотреку в дисциплине «мэдисон» на Олимпиаде

Руслан Минаев
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Сборная Португалии по велотреку выиграла золото в дисциплине «мэдисон» на Олимпийских играх в Париже.

Команда заработала 35 очков в спринте и 20 очков — за круг. Всего — 55 очков.

Серебро завоевала сборная Италии — 47 (27+20) очков. Бронза — у Дании, 41 (21+20) очко.

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Велоспорт — Трек

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

Мэдисон

Финал

1. Португалия — 55

2. Италия — 47

3. Дания — 41

Источник: Медальный зачет Олимпиады-2024
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