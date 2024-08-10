Португалия выиграла золото по велотреку в дисциплине «мэдисон» на Олимпиаде
Сборная Португалии по велотреку выиграла золото в дисциплине «мэдисон» на Олимпийских играх в Париже.
Команда заработала 35 очков в спринте и 20 очков — за круг. Всего — 55 очков.
Серебро завоевала сборная Италии — 47 (27+20) очков. Бронза — у Дании, 41 (21+20) очко.
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Велоспорт — Трек
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
Мэдисон
Финал
1. Португалия — 55
2. Италия — 47
3. Дания — 41
Источник: Медальный зачет Олимпиады-2024
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