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Париж-2024

Сегодня, 21:23

Британские велогонщицы с мировым рекордом завоевали золото Олимпиады-2024 в командном спринте

Сергей Разин
корреспондент
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Софи Кэпвелл.
Фото AFP

Сборная Великобритании завоевала золотые медали в командном спринте у женщин в велотреке на Олимпиаде-2024.

Британские велогонщицы установили новый мировой рекорд — 45.338. Серебро завоевала сборная Новой Зеландии (45.659), бронза у немок (45,400).

Велоспорт — Трек

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

Командный спринт

1. Великобритания — 45,186 WR

2. Новая Зеландия — 45,659

3. Германия — 45,400

4. Нидерланды — 45,690

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