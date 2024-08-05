Британские велогонщицы с мировым рекордом завоевали золото Олимпиады-2024 в командном спринте
Сборная Великобритании завоевала золотые медали в командном спринте у женщин в велотреке на Олимпиаде-2024.
Британские велогонщицы установили новый мировой рекорд — 45.338. Серебро завоевала сборная Новой Зеландии (45.659), бронза у немок (45,400).
Велоспорт — Трек
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Женщины
Командный спринт
1. Великобритания — 45,186 WR
2. Новая Зеландия — 45,659
3. Германия — 45,400
4. Нидерланды — 45,690
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