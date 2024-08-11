Американка Валенте выиграла золото в омниуме на Олимпиаде-2024
Американская велогонщица Дженнифер Валенте победила в омниуме на Олимпийских играх-2024 в Париже.
Она набрала 164 очка. Второй к финишу пришла полька Дарья Пикулик (131), третьей — Элли Уолластон из Новой Зеландии (125).
29-летняя Валенте уже побеждала в омниуме на Олимпийских играх-2020 в Токио.
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию заключительного соревновательного дня парижских Игр.
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Женщины
Омниум
Финал
1. Дженнифер Валенте (США) — 144
2. Дарья Пикулик (Польша) — 131
3. Элли Уолластон (Новая Зеландия) — 125
Источник: Медальный зачет
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