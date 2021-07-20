Ски-альпинизм включен в программу зимней Олимпиады

Ски-альпинизм официально включен в программу зимних Олимпийских игр-2026 в Италии. Об этом было объявлено на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Токио.

На Играх-2026 в этом виде спорта будет разыграно пять комплектов медалей — индивидуальные соревнования и спринт у мужчин и женщин, а также смешанная эстафета.

Напомним, в ски-альпинизме спортсменам нужно бежать на лыжах в гору, катиться с нее, идти пешком вместе со снаряжением, а также взбираться по ледяным скалам с помощью кошек.

Олимпийские игры-2026 пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо.