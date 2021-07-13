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Стамбул будет претендовать на проведение летней Олимпиады в 2036 году

13 июля 2021, 19:48

Стамбул будет претендентом на организацию летних Олимпийских игр 2036 года, информирует ТАСС со ссылкой на агентство «Синьхуа».

Во вторник, 13 июля, мэр турецкого города Экрем Имамоглу презентовал план о проведении Олимпийских игр и призвал все соответствующие учреждения и правительство сотрудничать и работать в данном направлении.

«Мы сосредоточены на самой большой цели — предоставить Стамбулу заслуженное место на спортивной карте мира. С распространением олимпийского движения Стамбул объединится вокруг общих волнений и радостей. Наша мечта — сделать Стамбул таким городом, в котором миллионы людей занимаются спортом», — заявил Имамоглу.

Ближайшие летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Олимпиада 2024 года запланирована в Париже, 2028 года — в Лос-Анджелесе. В июне исполком Международного олимпийского комитета предложил провести Игры 2032 года в австралийском Брисбене. Турция ни разу не принимала Олимпийские игры.

Дополнительная информация:

tass.ru

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