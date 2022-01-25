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Сегодня, 16:40

Вяльбе, Третьяк, Свищев, Гарт и Мельников не вошли в состав российской делегации на Олимпиаду-2022

Анна Горшкова
Корреспондент

Главы нескольких российских федераций не значатся в списке участников сборной России на Олимпиаде-2022 в Пекине.

В заявке отсутствуют президент Федерации лыжный гонок Елена Вяльбе, глава Федерации хоккея Владислав Третьяк, президент Федерации керлинга Дмитрий Свищев, глава Федерации санного спорта Наталия Гарт и президент Федерации горнолыжного спорта Леонид Мельников.

В общей сложности в Пекин отправится делегация из 461 представителя. В составе 212 спортсменов — 103 женщины и 109 мужчин.

Источник: https://olympic.ru/wp-content/uploads/2022/01/Sostav-komandy-Olimpijskogo-komiteta-Rossii_24-yanvarya-2022.pdf
Олимпиада
Елена Вяльбе
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