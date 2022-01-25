Вяльбе, Третьяк, Свищев, Гарт и Мельников не вошли в состав российской делегации на Олимпиаду-2022

Главы нескольких российских федераций не значатся в списке участников сборной России на Олимпиаде-2022 в Пекине.

В заявке отсутствуют президент Федерации лыжный гонок Елена Вяльбе, глава Федерации хоккея Владислав Третьяк, президент Федерации керлинга Дмитрий Свищев, глава Федерации санного спорта Наталия Гарт и президент Федерации горнолыжного спорта Леонид Мельников.

В общей сложности в Пекин отправится делегация из 461 представителя. В составе 212 спортсменов — 103 женщины и 109 мужчин.