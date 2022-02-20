Большунов и Латыпов, хоккей и фигуристки. Прощай, Олимпиада, полная драм!

Обозреватель «СЭ» — о церемонии закрытия Игр в Пекине.

Прощай, Олимпиада. Предыдущая зимняя в памяти осколками, обрывками. Думал, запомнится — но как-то подтерлось.

А вот эту, пекинскую, запомню надолго. Предпочитаю наслаждаться, а не жаловаться. А наслаждаться было чем!

Скажем же ей спасибо за то, что чуть лучше узнали Елену Вяльбе. За то, что Сан Саныч Большунов раздвинул могучим плечом ряд великих спортсменов — и отыскал на этой полке рекордов местечко для себя. Уезжал отличным лыжником — вернулся великим. А где-то в деревне за Брянском смотрят на него, несущего знамя, чудесная, худенькая мама и папа Александр Иванович. Который, кажется, даже из меня вылепил бы лыжного чемпиона на колхозных горках.

Скажем спасибо за хоккей — радовавший нас так долго. Чтоб в главный день из шестнадцати олимпийских чуть-чуть огорчить.

Спасибо за неожиданные медали — в прыжках с трамплина, например. Вы удивили сильнее, чем знаменосец из Американского Самоа. Он снова, дьявол эдакий, прошел по этому стадиону голышом.

Спасибо за Валиеву с ее тяжелой драмой. Трусову, чья история — просто трагедия. Щербакову, эту солнечную девочку, от чьей улыбки глаз не оторвать. Это просто чудо какое-то!

Александр Большунов получил золотую медаль за марафон прямо на стадионе. Фото Getty Images

Латыпов

Мне жаль Латыпова, главного нашего страдальца. Я ищу слова утешения — но все не подойдут, черт побери. «Пуля летит на крыльях случайности» — как говорил принц Флоризель. Надо было выбирать клинок. Не подошло? Страдания очищают душу! Тоже не то? Тогда вот вам козырь: «Нет такого слова «проиграли» — выиграли с отрицательным результатом». Так выразился бы один футбольный тренер — и в данном случае он прав...

Чжан Имоу, великий режиссер, номинировавшийся, но так и не получивший пока «Оскар», развернулся во всю ширь. Церемония закрытия вышла такой же свежей, прелестной, как и та, что была недавно.

Всем нам, писавшим об этой Олимпиаде и выступавшим на ней, было туго. Все мы ждали дня, когда выдохнем. День пришел — и нам грустно, не хочется прощаться...

60 наших, задержавшихся в Пекине до церемонии закрытия, шли со счастливыми глазами. Не важно, с медалью возвращаются домой или с Бин Дунь Дунем в картонной коробке. Домой!

Российская команда на церемонии закрытия олимпийских игр. Фото Reuters

Лоллобриджида

Взгляды всего мира сошлись в одной точке. Все мы — возле «Птичьего гнезда».

Кто-то нес девушку на плечах. Кто-то вертел в руках медали. Кого-то хватало и на знамя отечества, и на демонстрацию наград. Вот такая — горячая конькобежка Франческа из Италии, внучатая племянница Лоллобриджиды. Покажите-ка ее еще раз. Покрупнее!

На такой ремейк Лоллобриджиды засматривались не одни мы по ту сторону экрана — но и все, кто рядом. Включая пылкого гражданина из Самоа. Пританцовывающие французы готовы были завлечь ее в свой хоровод, задабривая стихами. Вот такими, например, — из китайской глубины веков:

Лишь в неизменном — бесконечность

Лишь в постоянном — глубина.

И дальше путь, и ближе вечность,

И все ясней: любовь одна.

Я смотрю на все это — с выражением лица глупым и счастливым, как у того Бин Дунь Дуня. Пожалуй, я растроган. Мне хочется достать такой же бинокль, как у Томаса Баха. Рассмотреть красоту в деталях.

Российская команда на церемонии закрытия олимпийских игр. Фото Reuters Фото Reuters

Фигуристки и лыжники

Сколько историй подарила эта Олимпиада! Сколько сюжетов и прекрасных мелочей — вроде потешных видеодневников Алины Загитовой. Без нее в этом Пекине было бы чуть тоскливее. Как и без Жени Медведевой, собравшей на своей аккредитации килограмма полтора значков. Спасибо коллегам с Первого, проинформировали.

Про наших вы и сами знаете — но кто-то, быть может, не уследил за красавицей Терезой Йохауг. На чьей шее повисли три золотые медали — и сделали ее четырехратной олимпийской чемпионкой. В голове не укладывается! Когда норвежский гимн звучит для такой девушки — хочется слушать стоя. Вот это окончание карьеры — когда единого слова не добавить.

Где-то в финском Симпеле, должно быть, точно так же встала со всем почтением грандиозная Марья Лиса Ки`рвесниеми. Знающая, что такое три золота на одной Олимпиаде. Сама везла такую тяжесть из Сараево-1984...

А лучший лыжник Земли Большунов берет свою золотую медаль и не торопится надевать. Держит на ленте, выдыхает какие-то слова — и надевает бережно. Смотрит немигающим взглядом на флаг ОКР. Слушает Чайковского вместо гимна. Что в эту секунду в его голове? Какие мысли несутся?

Эту церемонию награждения я запомню навсегда. Как и этот взгляд Большунова. Елену Вяльбе с подносом.

Счастье, что эта Олимпиада состоялась. Не отложили до лучших времен, не перенесли. Китай вывернулся наизнанку, чтоб все было ярко. Не знаю, кто справился бы с ситуацией лучше.

Российская команда на церемонии закрытия олимпийских игр. Фото Getty Images

Милан

Прощальная ветка ивы осыпается синими лучиками. Это не улетающий в грозовой фронт Мишка — но тоже трогательно. Нежно.

Лучи разлетаются по темному пекинскому небу — и до меня доходит по-настоящему: неужели завтра не придется смотреть гонки? Не выяснять, что там на фигурке? Готов ли отбить тысячу бросков чудо-вратарь Ваня Федотов?

Не придется. Иван Дмитриевич Федотов завтра сбреет бороду перед московским зеркалом. А то сходство с последним русским царем стало абсолютным. В ЦСКА за такое спасибо не скажут.

Олимпиада закрыта — и на наших глазах растаяла снеговиком. Обратилась историей. Вот только что была — и уже нет.

Героев и участвовавших ждут самолеты. А всех нас рад будет видеть у себя через четыре года мэр Милана. Если я правильно прочитал по губам.

Бог даст, там справятся не хуже. А жить будем без масок, дурацких приветствий кулаками и ковидариев.

Справятся итальянцы с Олимпиадой-2026 так же изящно, как с исполнением собственного гимна под звуки скрипочки 1739 года. Ценой 5 миллионов долларов. Боже мой, как это прекрасно! Рихтер не отважился когда-то сесть за императорский рояль, произнес: «Он мертвый». Итальянцы с раритетами обходятся проще — и те благодарят волшебными, живыми, ласковыми звуками...

Если встречать новую Олимпиаду — то вот так. Италия, ты уже мне нравишься.

А Пекину — спасибо!