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Пекин-2022

Сегодня, 17:15

Большунов и Латыпов, хоккей и фигуристки. Прощай, Олимпиада, полная драм!

Олимпийские игры в Пекине официально завершены
Юрий Голышак
Обозреватель
Фигурист Дмитрий Козловский поднял наших девушек в воздух.
Фото Getty Images
Российская команда на церемонии закрытия олимпийских игр.
Фото Reuters
Российская команда на церемонии закрытия олимпийских игр.
Фото Reuters
Александр Большунов получил золотую медаль за марафон прямо на стадионе.
Фото Getty Images
Российская команда на церемонии закрытия олимпийских игр.
Фото Getty Images
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Обозреватель «СЭ» — о церемонии закрытия Игр в Пекине.

Прощай, Олимпиада. Предыдущая зимняя в памяти осколками, обрывками. Думал, запомнится — но как-то подтерлось.

А вот эту, пекинскую, запомню надолго. Предпочитаю наслаждаться, а не жаловаться. А наслаждаться было чем!

Скажем же ей спасибо за то, что чуть лучше узнали Елену Вяльбе. За то, что Сан Саныч Большунов раздвинул могучим плечом ряд великих спортсменов — и отыскал на этой полке рекордов местечко для себя. Уезжал отличным лыжником — вернулся великим. А где-то в деревне за Брянском смотрят на него, несущего знамя, чудесная, худенькая мама и папа Александр Иванович. Который, кажется, даже из меня вылепил бы лыжного чемпиона на колхозных горках.

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Скажем спасибо за хоккей — радовавший нас так долго. Чтоб в главный день из шестнадцати олимпийских чуть-чуть огорчить.

Спасибо за неожиданные медали — в прыжках с трамплина, например. Вы удивили сильнее, чем знаменосец из Американского Самоа. Он снова, дьявол эдакий, прошел по этому стадиону голышом.

Спасибо за Валиеву с ее тяжелой драмой. Трусову, чья история — просто трагедия. Щербакову, эту солнечную девочку, от чьей улыбки глаз не оторвать. Это просто чудо какое-то!

Александр Большунов получил золотую медаль за марафон прямо на стадионе. Фото Getty Images
Александр Большунов получил золотую медаль за марафон прямо на стадионе.
Фото Getty Images

Латыпов

Мне жаль Латыпова, главного нашего страдальца. Я ищу слова утешения — но все не подойдут, черт побери. «Пуля летит на крыльях случайности» — как говорил принц Флоризель. Надо было выбирать клинок. Не подошло? Страдания очищают душу! Тоже не то? Тогда вот вам козырь: «Нет такого слова «проиграли» — выиграли с отрицательным результатом». Так выразился бы один футбольный тренер — и в данном случае он прав...

Чжан Имоу, великий режиссер, номинировавшийся, но так и не получивший пока «Оскар», развернулся во всю ширь. Церемония закрытия вышла такой же свежей, прелестной, как и та, что была недавно.

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Всем нам, писавшим об этой Олимпиаде и выступавшим на ней, было туго. Все мы ждали дня, когда выдохнем. День пришел — и нам грустно, не хочется прощаться...

60 наших, задержавшихся в Пекине до церемонии закрытия, шли со счастливыми глазами. Не важно, с медалью возвращаются домой или с Бин Дунь Дунем в картонной коробке. Домой!

Российская команда на церемонии закрытия олимпийских игр. Фото Reuters
Российская команда на церемонии закрытия олимпийских игр.
Фото Reuters

Лоллобриджида

Взгляды всего мира сошлись в одной точке. Все мы — возле «Птичьего гнезда».

Кто-то нес девушку на плечах. Кто-то вертел в руках медали. Кого-то хватало и на знамя отечества, и на демонстрацию наград. Вот такая — горячая конькобежка Франческа из Италии, внучатая племянница Лоллобриджиды. Покажите-ка ее еще раз. Покрупнее!

На такой ремейк Лоллобриджиды засматривались не одни мы по ту сторону экрана — но и все, кто рядом. Включая пылкого гражданина из Самоа. Пританцовывающие французы готовы были завлечь ее в свой хоровод, задабривая стихами. Вот такими, например, — из китайской глубины веков:

Лишь в неизменном — бесконечность

Лишь в постоянном — глубина.

И дальше путь, и ближе вечность,

И все ясней: любовь одна.

Я смотрю на все это — с выражением лица глупым и счастливым, как у того Бин Дунь Дуня. Пожалуй, я растроган. Мне хочется достать такой же бинокль, как у Томаса Баха. Рассмотреть красоту в деталях.

Российская команда на церемонии закрытия олимпийских игр. Фото Reuters
Российская команда на церемонии закрытия олимпийских игр. Фото Reuters
Фото Reuters

Фигуристки и лыжники

Сколько историй подарила эта Олимпиада! Сколько сюжетов и прекрасных мелочей — вроде потешных видеодневников Алины Загитовой. Без нее в этом Пекине было бы чуть тоскливее. Как и без Жени Медведевой, собравшей на своей аккредитации килограмма полтора значков. Спасибо коллегам с Первого, проинформировали.

Про наших вы и сами знаете — но кто-то, быть может, не уследил за красавицей Терезой Йохауг. На чьей шее повисли три золотые медали — и сделали ее четырехратной олимпийской чемпионкой. В голове не укладывается! Когда норвежский гимн звучит для такой девушки — хочется слушать стоя. Вот это окончание карьеры — когда единого слова не добавить.

Где-то в финском Симпеле, должно быть, точно так же встала со всем почтением грандиозная Марья Лиса Ки`рвесниеми. Знающая, что такое три золота на одной Олимпиаде. Сама везла такую тяжесть из Сараево-1984...

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А лучший лыжник Земли Большунов берет свою золотую медаль и не торопится надевать. Держит на ленте, выдыхает какие-то слова — и надевает бережно. Смотрит немигающим взглядом на флаг ОКР. Слушает Чайковского вместо гимна. Что в эту секунду в его голове? Какие мысли несутся?

Эту церемонию награждения я запомню навсегда. Как и этот взгляд Большунова. Елену Вяльбе с подносом.

Счастье, что эта Олимпиада состоялась. Не отложили до лучших времен, не перенесли. Китай вывернулся наизнанку, чтоб все было ярко. Не знаю, кто справился бы с ситуацией лучше.

Российская команда на церемонии закрытия олимпийских игр. Фото Getty Images
Российская команда на церемонии закрытия олимпийских игр.
Фото Getty Images

Милан

Прощальная ветка ивы осыпается синими лучиками. Это не улетающий в грозовой фронт Мишка — но тоже трогательно. Нежно.

Лучи разлетаются по темному пекинскому небу — и до меня доходит по-настоящему: неужели завтра не придется смотреть гонки? Не выяснять, что там на фигурке? Готов ли отбить тысячу бросков чудо-вратарь Ваня Федотов?

Не придется. Иван Дмитриевич Федотов завтра сбреет бороду перед московским зеркалом. А то сходство с последним русским царем стало абсолютным. В ЦСКА за такое спасибо не скажут.

Олимпиада закрыта — и на наших глазах растаяла снеговиком. Обратилась историей. Вот только что была — и уже нет.

Героев и участвовавших ждут самолеты. А всех нас рад будет видеть у себя через четыре года мэр Милана. Если я правильно прочитал по губам.

Бог даст, там справятся не хуже. А жить будем без масок, дурацких приветствий кулаками и ковидариев.

Справятся итальянцы с Олимпиадой-2026 так же изящно, как с исполнением собственного гимна под звуки скрипочки 1739 года. Ценой 5 миллионов долларов. Боже мой, как это прекрасно! Рихтер не отважился когда-то сесть за императорский рояль, произнес: «Он мертвый». Итальянцы с раритетами обходятся проще — и те благодарят волшебными, живыми, ласковыми звуками...

Если встречать новую Олимпиаду — то вот так. Италия, ты уже мне нравишься.

А Пекину — спасибо!

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