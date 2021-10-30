Китайский лыжник выиграл три старта из пяти накануне Пекина-2022. Наши тоже участвовали

Дело было в Хэбэе — там, где пройдут Олимпийские игры.

Многие удивятся, но международный сезон в лыжах уже стартовал. Правда, пока еще не высшая лига — простые FIS-старты. Но все равно интересно. Тем более посмотреть есть на кого. Да и место любопытное — Китай. В преддверии Олимпиады к каждому чиху в этой стране (во всех смыслах) особенное внимание.

В Хэбэе прошли по пять женских и мужских гонок. И главным открытием соревнований стал 28-летний китаец Шан Цзиньцай. Абсолютный ноунейм в лыжегоночном мире, занимавший прежде места ближе к концу сотни. На ЧМ-2019, например, он стал 71-м в спринте, 54-м в разделке, а на марафоне не смог финишировать. Но на этой неделе парень отжег по полной программе.

Сначала выиграл классический спринт (в квале привез второму результату, который показал наш Иван Кириллов, 6,5 секунды). На следующий день покорил «пятнашку», — минус 20 секунд от Кириллова и 30 от Рауля Шакирзянова. Потом, правда, чуть сдулся на аналогичной дистанции коньком — там первым стал другой китаец, 20-летний. Но собрался на спринт свободным стилем — и оформил золотой хет-трик. На сегодняшнюю гонку на 30 км Шана не хватило, только шестое место, но спортсмен явно может быть доволен собой. Он в отличной форме.

Кто там вообще бежал?

Из иностранцев в Китае участвовали только россияне. И это говорит о грамотной работе федерации. Протестировать олимпийскую трассу мечтают многие, но решить все бюрократические процедуры и договориться о приезде удалось только нам.

Понятно, что в Хэбэе выступал не первый эшелон. Все лидеры готовятся к старту Кубка мира: кто в Европе, кто в Алдане. Но бороться на FIS-старты приехали далеко не последние люди. Кириллов на последнем чемпионате России был шестым в скиатлоне и вторым (с Андреем Красновым) в командном спринте. Шакирзянов выигрывал универсиады, а в последние годы хорош в марафонах. Как и Константин Главатских — он на ЧР-2021 в гонке на 70 км проиграл обиднейшие 0,05 секунды Андрею Ларькову в битве за золото. То есть ребята — в полном порядке. И хотя в конце октября они явно далеки от пика формы, на турнире с китайцами были безусловными фаворитами всех гонок. В общем-то, они постоянно и были высоко, но выиграть удалось лишь в последний день — Кириллов разобрался со всеми на тридцатке. У хозяев четыре золота из пяти и полный комплект в женской программе.

Означает ли это, что китайские лыжники могут удивить на домашней Олимпиаде?

Интересно, что с китайцами с прошлого сезона работает группа российских тренеров во главе с олимпийским чемпионом Никитой Крюковым. Занимается ли конкретно Цзиньцай у нашего специалиста — непонятно. Я уточнил у Крюкова, но к моменту написания этого материала он еще не ответил.

Самое интересное, что Шан — далеко не главная лыжная звезда Поднебесной. В доковидный Кубок мира сразу троим удавалось проходить квалификацию в спринте. Двое даже в топ-20 забирались. Было бы очень интересно увидеть их этой зимой на международных стартах. Потому что с конца 2019-го китайцы за рубежом не выступают — граница на замке. Но если вдруг вся спринтерская группа так качественно спрогрессировала, это может быть интересно.

В этом свете по-другому воспринимаются недавние новости о сокращении трассы на Олимпиаде. Кто-то считает, что это связано с норвежским лобби, которое готово на все, лишь бы облегчить жизнь Йоханнесу Клебо. Но, быть может, китайцы думают как раз о себе? 1500 и 1850 м — существенная разница. Понятно, что за два года наработать большую базу сложно, а вот шансы дотерпеть на максимальных оборотах дистанцию покороче — повыше. Понятно, что речи о соперничестве с Клебо или Большуновым не идет, но если вдруг китайский лыжник заскочит в полуфинал, а уж тем более в финал Олимпийских игр, это станет настоящей сенсацией.