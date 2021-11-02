В мировом хоккее случился абсурд десятилетия. Участие Китая в домашней Олимпиаде определят два матча «Куньлуня» в КХЛ!

Мы шестой год терпим мертворожденный проект ради отношений с Китаем, а оказалось, что Китаю клуб КХЛ даром не нужен.

Китай — мимо Олимпиады?

Когда 8 октября все сборные, кроме Китая, представили первые тройки хоккеистов на Олимпиаду, задался вопросом: «Что значит молчание страны-хозяйки Игр?». Сама процедура с оглашением трех игроков — формальность, но во многом показательная. Китайцы неспроста взяли паузу и воздержались от выбора. В конце сентября новый президент ИИХФ Люк Тардиф поставил под сомнение их участие в Олимпиаде. Француз отметил, что уровень китайской сборной не соответствует Играм в формате всех сильнейших — и ИИХФ рассмотрит вопрос о снятии команды-хозяйки.

Тардиф пообещал решить китайский вопрос до конца октября. Для вынесения вердикта контрольные матчи Поднебесной оценят представители ИИХФ. Какие конкретно игры собирались просматривать люди из Федерации — оставалось загадкой. Все проверочные матчи запланированы на январь, когда начнется (если, конечно, начнется) подготовительные сбор перед Олимпиадой.

Оказалось, что ИИХФ оценит уровень китайской сборной по играм «Куньлуня» — базового клуба сборной. 15 и 17 ноября люди Тардифа будут внимательно следить за тем, как «Драконы» зарубятся с «Амуром» и «Авангардом». Каждый новый поворот вызывает больше вопросов и недоумения. Как ИИХФ решила, что два матча отразят класс китайской сборной? Разумно ли сравнивать чемпионат КХЛ и международный уровень?

Позиция Тардифа противоречит регламенту Олимпиады. Страна-хозяйка — перманентный участник Игр. Это правило ввели не китайцы — так заведено принципами соревнований. Сейчас ИИХФ почему-то решила оценивать силу китайских хоккеистов, просматривать матчи базового клуба сборной в КХЛ. Тардиф, миссия которого — соблюдать баланс интересов в хоккейном мире, раскритиковал базовые принципы Олимпиады и не поддержал хозяев Игр. Почему это произошло?

Клановые войны

Заявление Тардифа — только верхушка айсберга. Все, что происходило с китайским хоккеем с 2016 года, когда «Кунулунь» вступил в КХЛ, не назовешь иначе, как театр абсурда. В главных ролях — два клана, которые стремились взять «шайбу» под свой контроль в стране. Первый — непосредственно Федерация хоккея Китая. Второй — «Куньлунь» и его владелец Билли Нгок. В мире, где правят идиллия и рациональность, оба клана работают сообща. Совместными усилиями выводят хоккей в стране на новый уровень и развивают сборную. На деле — сложилась обратная картина.

Пока «Драконы» смело трубили, что готовят команду для домашней Олимпиады, местная Федерация не оказывала никакой поддержки. Помните, как «Куньлунь» гоняли по ледовым дворцам, вынуждая переезжать из Пекина в Шанхай и Харбин? Хоккей никак не продвигался в стране. Информация об успехах китайцев по подготовке к Олимпиаде шла в Россию и Европу (от боссов «Куньлуня»), а не распространялась на внутреннем уровне. На родине клуб банально неинтересен. Инициативы «Кунульня» встречали противодействие со стороны местной федерации, которая не спешила отдавать сборную в руки Нгока.

Одни из самых славных времен «Драконов» в КХЛ связаны с назначением главным тренером Майка Кинэна. Канадец выигрывал Кубок Канады, Кубок Стэнли и Кубок Гагарина с «Магниткой», а в 2017 году решился поднимать китайский хоккей. Преподносилось это примерно так. Вместе с Кинэном «Куньлунь» инициировал просмотр всех местных хоккеистов, что отобрать игроков для клуба и олимпийской сборной.

— Мы будем просматривать ребят из Северной Америки, у которых уже есть китайское гражданство. Через пять лет они смогут составить костяк сборной. Правительство полностью нас поддерживает. У меня нет сомнений, что Китай однажды станет силён в хоккее. Вы только представьте — 1,3 млрд человек! 500 тысяч будут заниматься хоккеем. Также в планах создание собственной лиги, — говорил Кинэн в эфире TSN.

Просмотр действительно состоялся, но многие хоккеисты до него не доехали. Это поспособствовали близкие к китайской Федерации люди, переманившие игроков в команды местного чемпионата. Простыми словами: делалось все, чтобы осложнить жизнь «Куньлуню». Да и Кинэн проработал в Китае недолго — только его уход куда более локальный конфликт. За шесть лет в КХЛ «Драконы» сменили восемь тренеров — и на отставку каждого специалиста у руководства клуба, как в песне у Игоря Николаева, было примерно «пять причин».

Реакция Фазеля и ИИХФ

Китайская федерация решила победить клан «Куньлуня» их же оружием. Для этого в 2019 году создали новую команду и заявили ее в третью чешскую лигу. «Золотые Драконы» — так назвали клуб — собрал хоккеистов, которых вызывали в сборные разных возрастов, чтобы наиграть состав на Олимпиаду. Укомплектованная впопыхах команда порадовала только букмекеров. «Драконы» не выиграли ни одного матча из 42-х, набрали только одно очко и завершили чемпионат с чудовищной разницей шайб (76-406). На следующий год команда, которая на странице в Фейсбуке названа любительской, пропала с чешских радаров. У проекта китайской федерации, который создавался при поддержке чешской легенды Яромира Ягра, быстро закончилось топливо.

Весной 2021 года о разногласии в китайской хоккейной верхушке узнали в ИИХФ. Возглавляемого в то время организацию Рене Фазеля поразило, что Поднебесная собирается сыграть на Олимпиаде не хоккеистами из «Куньлуня», а представителями сборной, которая выступает во втором дивизионе. Швейцарец отреагировал на конфликт и призвал два клана объединиться.

Только тогда Федерация консолидировалась с «Куньлунем». Вмешательство ИИХФ, пригрозившей лишить сборную места на Олимпиаде, помогло выстроить адекватные отношения между двумя лагерями. Образовался аналог нашего экспертного совета, который назначил Айвана Заннату, представил программу подготовки сборной к Играм и обозначил заинтересованность в натурализации хоккеистов. Ситуация выправилась, китайцы перестали раскачивать лодку и начали грести в одну сторону.

Позиция Тардифа

Когда, казалось бы, все конфликты улажены, новоизбранный президент ИИХФ Тардиф преподнес новый подарок. Француз предложил заявить вместо Поднебесной норвежцев — сборную, занимающую наивысшую позицию в мировом рейтинге (11-е место) среди тех, кто не прошел квалификацию. Если дипломат Фазель вставал на защиту китайской стороны, то Тардиф начал президентство с резонансной идеи, которая ставит под сомнение многолетние ценности Олимпиады.

Маразм дошел до высшей степени — и решение об участие Китая примут по двум матчам в КХЛ. Возникает логичный вопрос: для чего тогда проект существовал пять сезонов в российское лиге, если его целесообразность оценят по двум играм? То есть инвесторы выделяли деньги с 2016 года, КХЛ терпела и мирилась с выходками «Драконов», чтобы представители ИИХФ решили все за два матча с «Авангардом» и «Амуром»? Вы видите логику? А и в ИИХФ считают, что она есть.

Почему-то руководителям ФИФА не приходит идея исключить Катар с домашнего чемпионата мира-2022? Низкая позиция в международном рейтинге не помешала японцам сыграть на Олимпиаде-1998 в Нагано. Та команда намного слабее нынешней китайской сборной (если все же на ней будет играть «Куньлунь»), но никто не вставлял ей палки в колеса, игнорируя устои Игр.

Не удивляет и позиция норвежцев, пытающихся привлечь внимание к китайскому вопросу. Первым информацию о «двух матчах» вбросило норвежское издание VG.no, ссылаясь на президента местной федерации хоккея Таге Петтерсена. Их сторона ждет разрешения ситуации не меньше коллег из Поднебесной. Если ИИХФ не впечатлит «Куньлунь» против «Авангарда» и «Амура», норвежские хоккеисты получат неожиданный подарок — путевку на Олимпиаду.