Норвежцу Клебо можно досрочно вручать золото Пекина-2022 в спринте? Китайцы сделали трассу еще короче

Это явно на руку норвежцу.

До Олимпийских игр в Китае осталось всего ничего. Уже сейчас понятно, что лыжные гонки будут одним из самых желанных и вкусных для России видов программы.

Станет ли Александр Большунов олимпийским чемпионом — вообще одна из главных интриг предстоящей зимы. Сан Саныч способен бороться за медали абсолютно во всех видах программы. Но самые низкие котировки на победу у него — в спринте.

Во-первых, потому что он универсал, но все-таки с уклоном в дистанционные гонки. Во-вторых, потому что на нашей планете живет парень по имени Йоханнес Клебо. Вероятно, лучший спринтер в истории лыж.

С начала прошлого олимпийского цикла он не проиграл ни одного значимого спринта: забрал Олимпиаду-2018 и два чемпионата мира. На его счету 25 побед в спринтах на этапах Кубка мира и четыре Малых хрустальных глобуса. Это уже рекорд, а Йоханнесу только 25 лет.

Клебо — король скорости

Шансы Большунова обыграть Клебо в спринте кроются в трассе. Чем она тяжелее, рельефнее и длиннее, тем больше вариантов появляется у россиянина. На равнине за пару километров оторваться от норвежца невозможно. Просто потому, что его максимальная скорость — самая высокая в пелотоне. А выносливости хватает, чтобы удерживать ее несколько километров. То есть вариантов просто нет: Йоханнес без проблем удержится за самым быстрым в забеге, а на финише включится — и до свидания. Это как провести этап «Формулы-1» на 10-километровой прямой: кто и что сможет противопоставить Льюису Хэмилтону, если тот будет на своем боевом «Мерседесе»?

Изначально ожидалось, что трасса в Пекине будет тяжелой. Но теперь из Китая прилетают очень грустные для нас и позитивные для Клебо новости: ее сократили. С 1850 м до совсем скромных 1500 м. Такой же круг побегут девушки. Хотя прежде мужская трасса всегда была сложнее.

— Пока не задавался вопросом, какую часть трассы отрежут, — рассказал «Чемпионату» тренер сборной Сергей Турышев. — Знаю, что будет финишный подъем. Но таких крутых подъемов, как на ЧМ-2021, не будет.

Чем вызвано решение китайцев — непонятно. С другой стороны, в Оберстдорфе-2021 трасса была реально тяжелая, но и там Клебо не дал усомниться в своем доминировании. Йоханнес привез в квалификации Пеллегрино 3,5 секунды, Большунову — 8.А в финале спокойно забрал свое золото. В Пекине условия будут еще более благоприятными для норвежца, поэтому остановить его в этой дисциплине может только чудо.

Может, россиянину вообще не бежать спринт?

В этой связи может всплыть вопрос: а стоит ли Александру тратить силы на спринт? Может быть, лучше не размениваться и сконцентрироваться на дистанционных гонках, где его шансы на золото велики?

Уверен, сам Большунов ни за что на такое не согласится. Во-первых, теоретически в гонке может случиться что угодно — например, завал или поломка палки. Во-вторых, любая медаль в спринте — это уже круто. В-третьих, этот парень уверен, что сил ему хватит на всю программу. Выглядит она так:

6 февраля — скиатлон

8 февраля — спринт

11 февраля — разделка на 15 км

13 февраля — эстафета

16 февраля — командный спринт

19 февраля — марафон

График куда комфортнее, чем на чемпионате мира, где бежать порой приходится каждый день. Поэтому если Сан Саныч подойдет в хорошей форме, то вполне может отбежать все. И пробовать — нужно. Пусть даже в спринте у Клебо шансы на победу примерно такие же, как у российских фигуристок.

А вдруг?