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Норвежка Тереза Йохауг допустила, что Олимпиада в Пекине станет последней в ее карьере

Йохауг не исключает, что Олимпиада в Пекине станет последней в ее карьере
10:58
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Норвежская лыжница Тереза Йохауг сообщила, что Олимпиада-2022 в Пекине станет последней в ее карьере.

«Я должна быть в отличной форме, если хочу завоевать личное олимпийское золото. Сейчас или никогда. Не боюсь дня, когда придет чувство, что я насытилась спортом. Сейчас настроена на Олимпиаду, хочу там быстро бежать. Но у всего есть конец.

Учитывая мой возраст и достижения, я знаю, что за пределами спорта есть другая жизнь — столь же прекрасная, если не лучше», — цитирует 33-летнюю норвежку VG.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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