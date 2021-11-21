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Алексей Ковалев надеется, что сборная Китая будет играть на Олимпиаде

16:43
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Помощник главного тренера «Куньлуня» Алексей Ковалев заявил, что сборная Китая, основу которой составляют игроки клуба КХЛ, должна принять участие в Олимпийских играх 2022 года.

«Думаю, все разрешится. Просто так не будут выкидывать на ветер пять лет подготовки к Олимпиаде, чтобы в течение месяца поменять свое решение. Я сам удивлен, что за месяц хотят что-то изменить, — сказал Ковалев. — У нас неплохая команда, но не хватает физической формы, и уже какой год команда без физподготовки начинает сезон», — сказал Ковалев в интервью ТАСС.

В конце сентября президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф рассказал, что федерация сомневается в целесообразности выступления сборной Китая на домашней Олимпиаде 2022 года в связи со слабым уровнем команды.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12982945

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Иван Шитик все материалы автора
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