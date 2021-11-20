Премьер-министр Великобритании рассматривает возможность дипломатического бойкота Олимпиады-2022 в Пекине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассматривает возможность дипломатического бойкота Олимпиады-2022 в Пекине, сообщает The Times.

По сведениям источника, правительство страны ведет активные дискуссии по этому вопросу. Сторонницей бойкота является министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Ранее президент США Джо Байден заявил о рассмотрении дипломатического бойкота Олимпиады. В таком случае Байден и другие официальные лица правительства страны не будут присутствовать на Играх в Пекине.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.