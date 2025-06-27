Статьи
27 июня, 03:00

«Лавина прошла у меня за спиной!» Виктория Боня — об опасностях альпинизма

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Виктория Боня после восхождения.
Фото Виктория Боня, Telegram

Российская телеведущая, модель, блогер Виктория Боня в интервью «Спортсу» рассказала, как готовила дочь к варианту, что ее мама может не вернуться домой после восхождения.

— Что за ощущения, когда смерть где-то рядом? Одно дело — представлять опасность на диване в Монако, совсем другое — видеть ее.

— Не просто видеть, лавина прошла у меня за спиной!

Вот, как ты говоришь, на диване я вообще не использовала слово «опасно». А где не опасно? Да в доме может баллон газовый взорваться. В горах — стихия. И перед вылетом у меня были разные мысли, шел внутренний диалог.

— Ты готовилась к тому, что можешь не вернуться?

— Я была к этому готова! И для меня было важно донести ребенку, как сильно я ее люблю и что всегда буду рядом. Анджелине было 10 лет, но мне казалось, что она уже взрослая и все понимает. Мы пошли на пляж. Она хохочет, купается. Собираюсь с мыслями, говорю ей, что скоро иду в горы, и если не вернусь... А она такая: «Мам, если ты не вернешься, получается, все твое будет моим?»

— Вот это хватка.

— Она не пропадет! И я с таким легким сердцем ушла!

  • Alexey Tarasov

    Не повезло дочке-с такой-.. .....мамашкой к 18 поседееш-если ещё не хуже:100:

    27.06.2025

  • Максим Черный

    у меня за спиной.... в долине... в пяти километрах......

    27.06.2025

