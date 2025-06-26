«Мне 45 лет, и я хочу еще двоих детей». Виктория Боня — о желании родить мальчика и девочку

Российская телеведущая, модель, блогер Виктория Боня в интервью «Спортсу» рассказала о желании родить еще двоих детей.

— Ты писала: «На Эвересте отчетливо поняла: хочу еще мальчика и девочку».

— Скоро буду разговаривать с человеком. Мысли эти пришли еще у базового лагеря. Иду и думаю: «Боже, я проживаю лучшую жизнь. Передо мной Эверест. Хорошо зарабатываю, самостоятельная. У меня прекрасная дочка. Но ей 13 лет, и ей уже неинтересно со мной сидеть. Вроде все есть. А что еще я хочу?»

И внутри понимаю про двоих детей. Двое — чтобы они были друг у друга. Потому что когда ребенок один, как у меня сейчас Анджелина, он растет более эгоистичным. А я была с сестрой, это уже по-другому.

И когда уходила с вершины, остановилась и попросила мать-богиню Джомолунгму, чтобы это желание исполнилось.

Понимаю, что сейчас, в 45, если пойти и сказать: пойдем делать детей, это вряд ли сработает и я сразу забеременею. Но если подготовиться, сделать терапию, гормонотерапию, то все возможно. Буду пробовать.