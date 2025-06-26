Статьи
26 июня, 12:00

«Мне 45 лет, и я хочу еще двоих детей». Виктория Боня — о желании родить мальчика и девочку

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Виктория Боня с дочерью Анджелиной.
Фото Дмитрий Коротаев, Известия

Российская телеведущая, модель, блогер Виктория Боня в интервью «Спортсу» рассказала о желании родить еще двоих детей.

— Ты писала: «На Эвересте отчетливо поняла: хочу еще мальчика и девочку».

— Скоро буду разговаривать с человеком. Мысли эти пришли еще у базового лагеря. Иду и думаю: «Боже, я проживаю лучшую жизнь. Передо мной Эверест. Хорошо зарабатываю, самостоятельная. У меня прекрасная дочка. Но ей 13 лет, и ей уже неинтересно со мной сидеть. Вроде все есть. А что еще я хочу?»

И внутри понимаю про двоих детей. Двое — чтобы они были друг у друга. Потому что когда ребенок один, как у меня сейчас Анджелина, он растет более эгоистичным. А я была с сестрой, это уже по-другому.

И когда уходила с вершины, остановилась и попросила мать-богиню Джомолунгму, чтобы это желание исполнилось.

Понимаю, что сейчас, в 45, если пойти и сказать: пойдем делать детей, это вряд ли сработает и я сразу забеременею. Но если подготовиться, сделать терапию, гормонотерапию, то все возможно. Буду пробовать.

  trops57

    Для того что бы были дети надоне по горам лазить, а заниматься другим делом

    29.06.2025

  Главврач Маргулис/

    Ни в коем случае! Только на другом ресурсе.

    27.06.2025

  Adiоs Amigos R

    Вика, могу сделать тебе двойню!

    27.06.2025

  • Spacewalker

    Вы что то имеете против рассуждений великой скалолазки Виктории Бони?!:thinking::rolling_eyes:

    26.06.2025

  • GruzinS

    а то и троеборье, а некоторые и десятиборьем занимаются перед камерами

    26.06.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Есть ли дно у этого дна? А, СЭ?

    26.06.2025

  • Пан Юзеф

    Да всё так, просто болты болтает, никаких детей она рожать больше не будет.))

    26.06.2025

  • Пан Юзеф

    Ок, согласен. Но Страшила стал умным, Лев - смелым, а Дровосек получил какую-то хрень, но он верил, что это сердце.) Значит, сработало. Правда, все это было у них изначально, до прихода к Гудвину. Но они ж поверили, что все им дал именно он. И обрели уверенность. У Бони мозгов нет изначально. Но, может, и Гудвин за столько лет чему-то научился.))

    26.06.2025

  • Medovar

    Сработало бы, если бы и дальше дурил всех вокруг, но Тотошка этого шлемазла вывел на чистую воду.

    26.06.2025

  • Medovar

    Ваче, а вы знаете чего мы добились в жизни? Все эти эпитеты: "богатая, успешная, живущая в Монако", чем-то напоминают одного прораба со спорт-Эха. Конечно, медийную составляющую некуда девать, но с другой стороны, откуда такое желание попияриться в СЭ? Москве24 она дает интервью: "Многие погибли. Каждый день новый труп на вершине. Старые не считаем". Теперь думайте сами, где правда... И здесь же, ведь в базовый лагерь и вертушкой можно доставить. И с другой стороны, она оштрафована за пропаганду наркотиков сегодня. А что в этом хорошего, тоже про спорт? Ведь то, что она живет в игорной столице Европы, еще ни о чем не говорит.

    26.06.2025

  • Alexey Tarasov

    Да нее-ей не сколько это нужно сколько внимание к своей персоне:point_right:просто уже не знает чем себя занять-с жиру бесится:100: ну за каким .....ей в 45 ещё двое детей?

    26.06.2025

  • Пан Юзеф

    Я Волкова знаю наизусть. Может, Гудвин и был манипулятором, но сработало же у него.

    26.06.2025

  • Пан Юзеф

    Глупости. Медведев из "Зенита" богат, но при этом полный идиот. И таких примеров масса. Деньги - не гарантия ума.

    26.06.2025

  • Bache Gabrielsen

    Собрались, короче, мужички, мало чего добившиеся в этой жизни, и перемывают косточки женщине, родившейся в жутком забайкальском захолустье, а ныне богатой, успешной, живущей в Монако, и покорившей в возрасте сорока пяти лет высочайшую вершину мира. Ну, флаг в руки, ребята.

    26.06.2025

  • Bache Gabrielsen

    У нее мозгов куда больше, чем у тебя, уважаемый пан. Show me your money if you so clever.

    26.06.2025

  • Medovar

    Вы плохо читали Волкова, Гудвин был обычным лгуном и манипулятором, игравшим на страхах героев сказки.

    26.06.2025

  • Пан Юзеф

    Да я тоже не верю особо в Гудвина... Но она бы хоть попросила. А потом говорила: "Я пыталась, Гудвин пытался, но не шмогли мы, понимаете...". Хоть какое-то оправдание.

    26.06.2025

  • Alexey Tarasov

    Боюсь ПАН-Гудвин не поможет-если он не врач-психиатр:point_right:Слишком тяжёлый случай:point_up:??

    26.06.2025

  • Пан Юзеф

    Ей не на Эверест лезть надо было, а идти по дороге из желтого кирпича в Изумрудный город. Ума просить у Гудвина.

    26.06.2025

  • Alexey Tarasov

    Н-да тяжёлый случай:shushing_face:Надо было богиню просить чтобы мозги тебе вправила пока не поздно-если они есть:point_up:????????А то совсем крыша потекла:unamused:Ты сначала-дочку воспитай и на ноги поставь:point_up:??Дети не игрушки:point_up:???Ягодка-перезревшая:pensive:

    26.06.2025

  • Medovar

    Свежо предание, но верится с трудом... На какой вершине побывала Боня, на высоте 8850 м? Но там ведь необходима высотная акклиматизация, даже самые опытные альпинисты не с первого раза ее покоряли. А базовый лагерь на какой высоте разбили? Вот пишет: "Скоро буду разговаривать с человеком. Мысли эти пришли еще у базового лагеря". Что это? Проявления горной болезни? Ведь и там головная боль и тошнота, как и при беременности. Сколько дома отсутствовали? Даже при модной нынче ксеноно-газовой поддержке не все и в три недели укладывались, да и кому нужно такое "покорение", если оно во вред здоровью? А стоит сколько? От 150 тыс до 200 тыс евро (около 20 млн ?), так что далеко не дешевое это развлечение.

    26.06.2025

  • Mick Shelby

    Желающие, наверное, уже очередь занимают.

    26.06.2025

  • Футболист Сапогов

    О боже какой мужчина, шел рядом с этой красавицей В. Боней. И она захотела от него сына и дочку)) Блин, что я прочитал сейчас? Ужас.

    26.06.2025

  • Главврач Маргулис/

    Спортивная новость. Раздел "постельное двоеборье".

    26.06.2025

  • Bache Gabrielsen

    М-да, исключительного здоровья и энергии женщина. Респект.

    26.06.2025

