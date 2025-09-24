Многих российских борцов перед ЧМ-2025 продержали в загребском аэропорту более пяти часов

Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили рассказал, что многих российских борцов проверяли более пяти часов после прибытия в Загреб на чемпионат мира.

«Большую часть спортсменов по прибытии в аэропорт держали на границе свыше пяти часов под предлогом проверки. Сам по себе данный результат на ЧМ является, мягко говоря, скромным. Но по факту все задачи, ставившиеся перед командой, были выполнены. Подготовка была полностью реализована», — цитирует Мамиашвили ТАСС.

По словам главы ФСБР, к российским спортсменам был выдвинут целый ряд «безумных претензий».

Мамиашвили поблагодарил за содействие в ситуации с Эмином Сефершаевым, которого лишили визы, российских дипломатов и министра спорта России Михаила Дегтярева.

Чемпионат мира по спортивной борьбе проходил в столице Хорватии 13-21 сентября. Россияне — представители вольного стиля выиграли золото, серебро и бронзу, женской борьбы — 2 серебра и 3 бронзы, а греко-римского стиля — серебро и 2 бронзы, всего — 11 медалей.