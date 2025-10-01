Для российских борцов ужесточили процедуру смены спортивного гражданства

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили сообщил, что в организации решили ужесточить процедуру смены спортивного гражданства.

«Запрос должен пройти через одобрение или неодобрение исполкома федерации», — цитирует Мамиашвили ТАСС.

В 2024 году изменения в правила смены спортивного гражданства были приняты Объединенным миром борьбы (UWW).

С февраля 2025 года российские борцы соревнуются на международных турнирах под флагом UWW, ранее они выступали в нейтральном статусе.

Ранее UWW смягчил критерии допуска спортсменов из России и Белоруссии к участию в международных турнирах. Ограничения сняты с российских и белорусских борцов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности, но не участвующих в боевых действиях и не выражающих публичную поддержку СВО.