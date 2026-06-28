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Кремлев рассказал о системном развитии борьбы в России

Глава наблюдательного совета Федерации спортивной борьбы России Умар Кремлев заявил, что одновременное проведение трех крупных турниров в стране стало результатом системной работы.

«Прямо сейчас борьба живет и развивается по всей стране: одновременно идут три крупных старта — в Казани, Омске и Улан-Удэ. Это результат общей системной работы. Наша цель — не просто участвовать, а постоянно доказывать, что именно российские борцы — сильнейшие в мире: для этого нужны и турниры, и условия, и признание результатов», — сказал Кремлев.

Соревнования проходят в Казани, Омске и Улан-Удэ. Отдельно Кремлев отметил международный турнир по вольной борьбе «Байкал Оупен», в котором участвуют 206 спортсменов из 16 стран и 12 регионов России. Представители шести стран стали призерами соревнований.

Он также обратил внимание на высокий уровень внутренней конкуренции: в чемпионате России по женской борьбе выступают 123 спортсменки из 33 регионов, а в первенстве России U-23 по греко-римской борьбе — 251 спортсмен из 44 регионов.

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Умар Кремлев
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