Наталья Малышева стала шестикратной чемпионкой России по борьбе

Трехкратный призер чемпионатов Европы Наталья Малышева в шестой раз завоевала золото на чемпионате России.

В финале в категории до 53 килограммов 32-летняя спортсменка победила Анжелику Ветошкину. Бронзовые награды достались Валерии Тюкпиековой и Ирине Ологоновой.

Малышева одержала победу на чемпионате России в четвертый раз подряд и в шестой за свою карьеру. Также она — серебряный призер Кубка мира в Токио (2014) и обладатель серебряной (2017) и двух бронзовых (2025, 2026) медалей на чемпионатах Европы.

Чемпионат России по борьбе 2026 года проходил в Казани с 26 по 27 июня.