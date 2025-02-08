Журова: «Нужно чтобы все понимали, кто лучше в борьбе и это, скорее всего, будет Россия»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в комментарии для «СЭ» отреагировала на возможность российских борцов выступать на международных соревнованиях под флагом Объединенного мира борьбы (UWW).

«Я все равно оставляю на мнение спортсмена, хочет он так выступать или нет. Допускаю, что кто-то не захочет. Я здесь точно не буду ни осуждать, ни хвалить — тут необходимость такая только. Просто не хочется отдавать нашим соперникам первенство, пока мы не выступаем, и чтобы они думали, что в России уже нет борьбы. Вот этот момент, да. А то, что без флага и гимна России выступать, — мне это не нравится, я это констатирую, никому это не нравится, наверное, спортсмены тоже не хотят.

Думаю, лучше не задаваться вопросом, плохо это или хорошо. К сожалению, это расколет нас всех внутри общества. В то же время доказать на Западе, чтобы они не расслаблялись, ведь наши спортсмены все равно их поборют, хотелось бы. Двоякие чувства: с одной стороны, без флага и без гимна не хотелось бы выступать, но, с другой стороны, нужно чтобы все понимали, кто лучше в борьбе и что, скорее всего, это будет Россия», — сказала Журова «СЭ».

Ранее российские борцы выступали под флагом индивидуальных нейтральных атлетов (AIN).

С 2022 года большинство российских и белорусских спортсменов были отстранены международными федерациями от участия в международных соревнованиях.

(Вероника Ольшукова)