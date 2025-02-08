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8 февраля 2025, 14:08

Мамиашвили — о допуске российских борцов под флагом Объединенного мира борьбы: «Более приемлемо»

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили в разговоре с «СЭ» отреагировал на возможность российских борцов выступать на международных соревнованиях под флагом Объединенного мира борьбы (UWW).

«Мы тесно сотрудничаем с международными федерациями. Думаю, можно сказать, что выступление на соревнованиях под этим флагом на данном этапе более приемлемо», — сказал Мамиашвили «СЭ».

С 2022 года большинство российских и белорусских спортсменов были отстранены международными федерациями от участия в международных соревнованиях.

(Денис Сафронов)

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Михаил Мамиашвили
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