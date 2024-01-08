Великий Дзгоев отчитал дагестанскую публику за то, что она не встала под гимн СССР. КГБ сделал ему выговор

Отец вольной борьбы.

10 марта этого года исполняется 30 лет со дня смерти Асланбека Дзгоева, одной из самых могучих фигур советского спорта, основателя осетинской школы вольной борьбы.

Дзгоев родился в 1918 году в селении Ольгинское Северной Осетии. От природы он был слабым и болезненным мальчиком, но затем чудесным образом излечился благодаря особым высокогорным источникам и стал абсолютно здоровым. Показал себя талантливым спортсменом в разных дисциплинах: был сильным гимнастом, стал чемпионом Черноморского флота по боксу, мастером спорта по вольной борьбе, призером чемпионата СССР в 1952 году.

Воевал на фронтах Великой Отечественной войны. С июня 1941 года — на Крымском фронте, с июля 1943 года — на 4-м Украинском, с апреля 1945-го — на 3-м Белорусском фронте.

Был дважды ранен (в ноябре 1941 года под Керчью, в июне 1942 года в Севастополе), окончил войну командиром 15-го гвардейского стрелкового полка 2-й гвардейской стрелковой дивизии. Был ранен и попал в немецкий плен. После освобождения из плена в 1944 году проходил проверку в Сталиногорском спецлагере. 11 сентября 1944 года после проверки был обратно отправлен на фронт. Из его наградного листа: «В боях по очищению Земландского полуострова с 13 по 17 апреля 1945 года товарищ Дзгоев, командуя ротой автоматчиков, бдительно нес службу охраны и наведения порядка на КП полка. За этот период он, невзирая на ожесточенные обстрелы, своевременно и точно в срок выполнял приказы командования».

В 1950-х годах Дзгоев становится тренером по вольной борьбе, в этом деле впоследствии он достигнет выдающихся успехов. Воспитает двукратного олимпийского чемпиона Сослана Андиева и ряд других призеров Олимпиад и ЧМ, сотню мастеров спорта, сделает из своего сына Таймура Дзгоева двукратного чемпиона мира.

Ученики и друзья называли Дзгоева Батей за его железный характер, волю, дисциплину, авторитет, огромную физическую силу и способность достигать исключительных результатов в любых обстоятельствах.

В честь 30-летия со дня смерти Асланбека Захаровича мы решили сделать подборку из воспоминаний тех, кто работал с ним и знал его лично. Истории эти рисуют характер необыкновенной силы и самобытности.

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Александр Зотов (председатель ФСО «Юность России»)

«У него была физическая сила непонятная, какая-то внутренняя. Я видел, как он в 67 лет выходил на ковер, он так ломал своих учеников в 67 лет, что у тех руки были в синяках. Он их так бросал, что они летели»

Сергей Такоев (председатель правительства РСО - Алания)

«Он двумя пальцами брал за край дула двустволку и вот так параллельно держал ее двумя пальцами. Такие сильные кисти были».

Фото из личного архива Асланбека Дзгоева

Ахмед Атавов (единственный в истории вольной борьбы абсолютный чемпион мира)

«По-моему, 79-й год. Ехали мы в Минводы, остановились в Пятигорске, и что-то до нашего тренера вокзальные жулики захотели докопаться. Мы встали рядом, Асланбек Захарыч подошел и сказал такие слова (пародирует сильный осетинский акцент): «Слышишь, ты, от моего удара бык не вставал, а ты еще не теленок. Пошел вон отсюда!»

Юрий Шахмурадов (чемпион мира, великий тренер)

«Стадион «Динамо», полный народу (чемпионат СССР-1968 в Дагестане, Дзгоев — главный судья соревнований. - Прим. «СЭ»). Идет открытие соревнований, играет гимн Советского Союза. Он так посмотрел на трибуны — многие сидят, не встают. Когда закончился гимн, он взял микрофон и сказал таким голосом: «Когда играет гимн Советского Союза, граждане СССР должны стоять по стойке смирно. А военные офицеры должны взять под козырек». Это он сказал всему стадиону. Сказал и сказал. Продолжились соревнования. Потом к нему подошли и завели в кабинет работники наши правоохранительных органов, КГБ. Завели и сказали: «Скажите, пожалуйста, на каком это основании вы учите нацию?» И его отстранили от этого».

Нугзар Журули (бывший судья по борьбе)

«Он был чемпионом Балтийского флота по боксу. Мы знали об этом. У нас в зале помимо ковров был ринг еще. И вот один из наших ребят, Миша Гагиев, брал уроки бокса. Ну и потом в какое-то время ему показалось, что он уже знает бокс, и начал приставать к Асланбеку Захарычу: «Батя, давай подеремся, давай подеремся». Он отказывался: «Нет-нет, не надо, Миша». Но мы их свели на ринге. И смотрим, как они дерутся. А Назаренко судит, подсказывает еще Мише: «Левой, правой».

А Асланбек Захарыч просто защищается, вот так [в блок] поставил руки. Миша бьет, бьет в основном по перчаткам, по локтям, Асланбек Захарыч не отвечает. Первый раунд закончился — ни одного удара не сделал. Второй раунд закончился — ни одного удара не сделал. А потом мы ему говорим: «Ну ты один раз можешь ударить?» И он такой жест сделал левой рукой [обманку], Миша, бедный, купился на это и опустил руки. И он прямым его таким так попал бедному, что тот упал. Не нокдаун, а нокаут. Когда Миша пришел уже в себя, начал ходить на тренировки, мы попросили: «Расскажи, как было». А он: «Помню, что я лечу-лечу и вокруг солнце. Больше ничего не помню».

Фото из личного архива Асланбека Дзгоева

Эрик Агаев (тренер по вольной борьбе)

«У него был свой метод отбора детей. Детям всем давал лопаты, шли на берег Терека на старом стадионе «Спартак». Каждому отмерял метр туда: «Копай яму. Закончишь — скажешь». И вот он ходит вокруг них, дети копают. Городской мальчик первый раз лопату держит в руках. Семилетки, восьмилетки ковырялись-ковырялись, он подходил: «Тебя как звать?» — «Сослан». — «Иди положи лопату, где брал. Придешь завтра на тренировку». И вот так он отбирал — и ни одного случая не было, чтобы человек не дал результат!»

Абдул Вахид Вараев (заслуженный тренер России)

«Однажды ему привели мальчика из совхоза. Он говорит: «Вот этому мальчику больше в вашем совхозе делать нечего. Выколешь мне глаз, если он чемпионом мира не будет. Я где-то на улице эту реплику сказал, с меня смеялись, пальцем показывали: «Поверил какому-то Асланбеку Захарычу!» И представляете, это был 76-й, и в 87-м этот мальчик чемпионом мира стал!»

Умар Шавлохов (мастер спорта по вольной борьбе)

«Он внимательно смотрел на ученика, на его кинематику, его анатомию, психологию. И в зависимости от этого он персонально, индивидуально давал мягкие советы, которым нельзя было не следовать»

Анатолий Москаченков (заслуженный тренер России)

«Однажды он предложил тренеру по борьбе отдать его лучшего ученика, Исраила Арсамакова, на штангу. «Слушай, Магомед, этот мальчик — будущий чемпион мира и Олимпийских игр по штанге. Ты не мучай его, а отдай. «Но Асланбек Захарыч такого мальчика нашел!» — «У него нет тех скоростных качеств, которые должны быть у борца» (в 1988-м Арсамаков стал олимпийским чемпионом Сеула по тяжелой атлетике — Прим. «СЭ»).

Ваха Евлоев (чемпион Европы и СССР по вольной борьбе)

«Когда уже иссякали силы, он подходил к любому, и мы всегда знали, что может быть каверзный вопрос. И он говорил (изображает громоподобный голос Дзгоева): «Что ты прочитал? «Войну и мир» читал?» — «Не читал, Асланбек Захарович, времени не было». — «Поэтому ты и не думаешь, у тебя голова не работает».

Виктор Зангиев (МСМК по вольной, ЧМ среди молодежи)

«Даже когда он не тренировал, он читал книги и очень много составлял конспектов, сам над собой работал, чтобы мы за ними тянулись и он сам шел к той высоте, которая нам была непостижима.

Он построит нас и говорит: «Так, больные, хромые, косые есть?» Я говорю: «Асланбек Захарович, голова болит». Я уже понимал, что нагрузка будет запредельной, и каждый старался увильнуть. Он говорит мне: «Витя, что в твоей голове болеть может?» А там парень стоит, Асланбек Захарыч к нему поворачивается: «Слушай, у тебя голова когда-нибудь болит?», тот говорит: «Нет». — «Вот видишь, в пустой голове болеть нечему (смеется)».

Фото из личного архива Асланбека Дзгоева

Ахмед Атавов

(отрывок из интервью «Спорт-Экспрессу»)

— Из всех ваших тренеров кто глубже всего борьбу понимал — Дмитрий Миндиашвили или Асланбек Дзгоев?

— Асланбек Захарыч. За ним можно было ходить и все снимать — что он делает, все, что он говорит. Это все было велико. Батя. Великий Цезарь, наместник Бога на Земле по вольной борьбе. Величайший. Мазик с нами занимался, его сын, Таймураз Дзгоев, в 82-м и 83-м мир выиграл он. В Канаде в 82-м выиграл мир блестяще, в 83-м по глупости проиграл одну схватку, чеху. Чех проиграл поляку, Мазик положил поляка и вылез из подгруппы.

Мир выиграл, хоть и проиграл по глупости одну схватку. И Салим Нуцулханов мне рассказывал: «Сидим мы в гостинице «Москва» в Киеве. Ящик шампанского взяли, сидим с Асланбеком Захарычем. И стук в дверь. Асланбек Захарыч промолчал. Второй раз постучались — помолчал. Третий раз постучались, Асланбек Захарыч: «Кто там?» — «Па, это я, Мазик, твой сын, открой, пожалуйста». — «Пошел на хер, у меня больше нет сына». Это он так его поздравил за то, что тот одну схватку продул. Это только он мог поздравить так сына за мир».

Истории Ахмеда Атавова были рассказаны в интервью «СЭ». Все остальные воспоминания взяты из д/ф Любови Азаматовой про Дзгоева, который выходил девять лет назад на российском ТВ.