«Хотел назвать сына Бесиком, но решил, что Бесик Кудухов только один». Воспоминания о феноменальном осетинском борце

10 лет назад он погиб в автокатастрофе.

Бесик Кудухов — четырехкратный чемпион мира, чемпион Европы, серебряный призер Олимпиады в Лондоне и бронзовый — Олимпиады в Пекине. Он так и не стал олимпийским чемпионом, но стал тем борцом, которого будут помнить еще многие годы. За поразительную скорость, уникальную ловкость, креативные, небанальные ходы. Кудухов действительно был особенным борцом. Он погиб в автокатастрофе под Армавиром 29 декабря 2013 года, ему было всего-то 27 лет. Скорбил весь борцовский мир. Скорбит до сих пор.

В этом материале — воспоминания тренеров и борцов, близких товарищей Кудухова — о том, каким он был человеком и спортсменом.

«За 17 лет у нас был лишь один разговор на высоких тонах. Когда он после Олимпиады семь месяцев не мог зайти на ковер»

Валентин Гозоев, тренер Кудухова: «Отец Бесика тоже трагически погиб. Купил запчасти, переходил дорогу — и его сбила машина. Через две недели скончался. В 12-летнем возрасте Бесик остался без отца — с мамой, бабушкой и сестрой. Мальчик с улицы. Когда его привели, он был такой грязненький — как играл в футбол. Ноги в крови. Говорит, забил несколько мячей. Вот в таком виде. Я посмотрел в его глаза — прям аж горят. Говорю: «Бесик, чистые носки, спортивный костюм — и завтра я тебя жду на тренировке». Он не пришел почему-то. Но я его сам нашел, привел — и так мы начали работать. Почему не пришел? Не нашел носков. Глаза выдавали в нем весь его азарт, характер победителя. Вот такой он был. Во всем азартный. Быстрый, ловкий. Подвижный как ртуть. За ним постоянно нужно было следить.

Первая победа к Бесику пришла, когда он выиграл первенство России среди юношей. Мы с ним поехали на сбор в Подмосковье — в Подольск, а оттуда — в Македонию, на первенство Европы среди юношей 16-17. Это был наш первый выезд на рубеж. Я судил соревнования, а Бесик боролся. Все пять встреч он закончил досрочно. Я тогда был, наверное, самым счастливым человеком. И когда он получил свои суточные, он принес их мне. А потом говорит: «Пойдем маме какой-нибудь подарок купим». Купили сестре, маме и бабушке подарки. Выбирали вместе. Когда прилетели домой, он стал стесняться. Я ему говорю: «Бесик, давай тогда вместе». Выстроили их — и дали подарки: сестре, маме и бабушке.

У меня нет сына, у меня одни девочки. И он был мне будто родным сыном. Мы настолько друг друга понимали, такая психологическая совместимость... Представьте, что за 17 лет у нас был лишь один разговор на высоких тонах. Когда он после Олимпийских игр [в Лондоне] семь месяцев не мог зайти на ковер. Блуждал. И когда я уже устал его ждать, я его нашел, посадил и говорю: «Или ты будешь тренироваться, или разойдемся. Я тебе сутки даю на размышление. Завтра приду на тренировку и буду ждать тебя. Придешь — дальше работаем, не придешь — расходимся». Он пришел, опустил голову и сказал: «Начали». И мы начали готовиться к третьей Олимпиаде, которую должны были выиграть». (Интервью телеканалу «Россия. Алания»)

«[Как вырвал ногу из захвата Василия Федоришина в финале ЧМ-2010?] У него [у Кудухова] был размер ноги — 37-й. И вот эту маленькую ножку надо было еще и удержать. И мы учились это делать, отрабатывали постоянно. Когда ногу у него забирали, он поворачивался боком и ногой отталкивался от бедра. Маленькую ножку тяжело было удержать. Он всегда уходил. Мы это отрабатывали. Это было у него наработано уже в процессе тренировок. И он постоянно этим пользовался». (Документальный фильм «Имена. Бесик Кудухов»)

Дмитрий Миндиашвили, один из сильнейших тренеров в истории вольной борьбы: «В сборную России пробиваются только умные, нестандартно мыслящие на ковре ребята. Бесик вовсе не лезет на рожон, не пытается взять соперника нахрапом. Наоборот, расшатывает его, пощупает справа, пощупает слева, согнет, разогнет. Своими комбинациями Кудухов нарушает психическое равновесие оппонента и устойчивость его ног. Бесик готовит себе плацдарм, ждет, когда соперник потеряет внимание. Такие действия можно сравнить с осадой крепости. Готовятся штурмовые лестницы, защитников бомбардируют катапульты. Если удастся пробить в стене брешь — противник падет. В этом ремесле бесподобен Бувайсар Сайтиев. Он обрабатывает оппонента, колесит вокруг него, вдруг чик — и все закончено. Таков же и Бесик». (Интервью после победы Кудухова на ЧМ-2011, «СЭ»)

«В плане резервных возможностей Бесик был совершенно уникальным спортсменом»

Альбина Дзукаева, врач сборной Северной Осетии: «У него был уникальный организм. В плане резервных возможностей Бесик был совершенно уникальным спортсменом. Профессиональный спорт — это очень мощные перегрузки. Бог подарил Бесику такой уникальный организм, что он эти перегрузки испытывал намного легче, чем остальные. И восстанавливался он быстрее». (Документальный фильм «Улыбка чемпиона»)

Денис Царгуш, трехкратный чемпион мира, бронзовый призер Олимпиады: «Кроссы он всегда первым прибегал. Бывало, тренеры — Дзамболат Ильич — спорили, кто первым прибежит. И всегда на Бесика ставили. И Бесик всегда первым прибегал». (Документальный фильм «Улыбка чемпиона»)

Бесик Кудухов на Олимпиаде-2008. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

«Говорил себе: «Я когда-нибудь попаду на Олимпиаду. Дай бог, мне удастся выиграть, я возьму это трико и посвящу Бесику эту победу»

Заурбек Сидаков, олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира: «[Почему посвятил победу на Олимпиаде Кудухову?] Когда его не стало, я сказал себе, что именно ему посвящу победу, если выиграю Олимпийские игры. Я тогда не знал, что смогу туда попасть, но стремился к этому. И мне удалось выиграть, чему я очень рад.

Бывало, что он чуть опаздывал в зал. И я всегда смотрел на входную дверь, ждал, когда же он зайдет, когда? И когда он заходил в зал, будто там светло становилось, атмосфера менялась. Он сам по себе светлый человек. Всегда поддерживал, я успел с ним потренироваться. У меня хорошие воспоминания о нем. Говорят, он хорошо обо мне отзывался, говорил тренерам, что я буду чемпионом». (Интервью «СЭ»)

«В 13-м году в последние две недели мы часто вместе работали. Мне он тогда сказал: «Я тебе трико свою подарю». Я так обрадовался! Счастливее меня на тот момент не было. И когда его не стало, его друг Руслан приехал ко мне и говорит: «Тебе же Бесик пообещал трико?» И он показывает мне трико: «Вот твое трико». Я взял трико и ни одной тренировки в нем даже не сделал. Просто хранил и говорил себе: «Я когда-нибудь попаду на Олимпиаду. Дай бог, мне удастся выиграть, я возьму это трико и посвящу ему эту победу». Сильно этого хотел. Потому что он был достоин золотой медали Олимпиады». (Интервью «Обзор Press»)

«Я чуть отставал от него, не успевал. Тогда он дал мне резиночку и сказал: «Возьми, чтобы мы бежали одним темпом». Так он тащил меня за собой»

Абдусалам Гадисов, чемпион мира, двукратный чемпион Европы: «Есть такой спортсмен — Бесик Кудухов. Это наш многократный чемпион мира, двукратный призер Олимпийских игр. И были моменты, когда мы с ним вместе бегали кросс. Он в маленьком весе боролся, и я чуть отставал от него, не успевал за ним. Он, когда это увидел... на нем была ветровка, а на ветровке была резиночка. И он дал мне эту резиночку, сказал: «Возьми эту резиночку, чтобы мы бежали одним темпом». Эта помощь была как спортсмену — чтобы я становился лучше. Кто занимался спортом и даже кто им не занимался — поймут эту поддержку с его стороны. И так я зацепился за эту резиночку и бежал за ним. Можно сказать, так он тащил меня за собой. Это запомнилось мне». (Интервью телеканалу ННТ)

Бесик Кудухов. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

«Я оперировал кисть и не мог за рулем ездить. Он меня возил на процедуры. За мной приезжал и на моей машине за рулем отвозил и привозил меня»

Кахабер Хубежты, начальник сборной Северной Осетии: «Еще в 2007 году, мне сейчас вспомнилось, он уже был чемпионом мира, а я оперировал кисть и не мог за рулем ездить. Он меня возил на процедуры. Мы в Беслане жили. Он за мной приезжал и на моей машине за рулем отвозил и привозил меня. Даже будучи чемпионом мира, я привожу пример, что он не поменялся. Каждый, кто его знал, буквально все говорят, что он был очень добрый». (Интервью телеканалу «Россия. Алания»)

Сослан Кцоев, чемпион Европы: «Один раз, я помню, мы опаздывали на самолет в Москве. Мы спускались в метро, начал что-то искать в карманах, а там бабушка сидела возле метро и просила на пропитание. Он остановился, чтобы поискать в карманах, а налички у него не было. Он на меня посмотрел и говорит, чтобы я дал денег. А мы уже опаздывали. Бежим. Я ему дал денег, он отдал ей, и мы побежали дальше. То есть он никогда не мог пройти мимо людей, которые в нем нуждаются». (Интервью телеканалу «Россия. Алания»)

«После поражения в финале Олимпиады он держался, пока мы были в зале. А когда скрылись от камер — вы бы видели, как он метался...»

Марик Тедеев, тренер сборной Северной Осетии: «Серебро Олимпиады в Лондоне? Бесик был очень хорошо готов. Причина в том, что у его соперника (Тогрула Асгарова. — Прим. «СЭ») были легкие схватки, а у Бесика — каждая была на выживание. Его не хватило. Все-таки всему есть предел. Возможностям человеческим тоже есть предел. Он держался, пока мы были в зале. А когда скрылись от камер — вы бы видели, как он метался. Я его успокаивал. Но это были такие эмоции, что если бы нас с ним не было рядом, то даже не знаю, что было бы тогда... Но, конечно, он был сильным человеком. Кто-то радуется тому, что просто попал на Олимпиаду, кто-то бронзе, кто-то серебру, но в случае Бесика — ни то, ни другое, ни третье не подходило. Только золото. Все остальное — провал». (Документальный фильм «Имена. Бесик Кудухов»)

Хаджимурат Гацалов и Бесик Кудухов. Фото Соцсети

«Бесик змей страшно боялся, но чтобы Дениса напугать, взял змею в руки. Мы тогда все от смеха умерли»

Хаджимурат Гацалов, олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира, сейчас — главный тренер сборной России: «У нас шел сбор — здесь, во Владикавказе. Я знаю, что он [Кудухов] страшно боялся змей. Мы побежали кросс, добежали наверх. когда обратно спускались, с горы, услышали в стороне шелухания. Я говорю: «Змея!» Он посмотрел, сначала испугался, а потом... Несмотря на то что он боялся змей, он взял палку и прижал ее — змею.

Если Бесик страшно боялся [змей], то наш близкий друг Денис Царгуш еще страшнее боялся — даже когда видел их по телевизору, боялся. А Бесик захотел его подколоть. Взял ужа полуметрового — прямо за горло, чтобы не укусил. Не знаю, ядовитый был уж или нет, но для безопасности. И змея ему прямо на руку намоталась. Он чувствует, какая она холодная, и говорит: «Ты не представляешь, как мне сейчас не по себе». Но чтобы напугать Дениса, он на это пошел. Он взял ее — и под майку.

Мы дошли [до базы]. Денис раньше пробежался, они уже там были, в комнату поднялись. Бесик зашел в комнату, и когда Денис увидел эту змею — у него глаза на лоб полезли. Мы жили на втором этаже. Бесик к нему подошел, а Денис открыл окно и выпрыгнул — со второго этажа. Хорошо, что чуть ниже была столовая, и он на ее крышу спрыгнул и убежал. Сначала он [Царгуш] взял одеяло, потом кинул на него [Кудухова] одеяло и спрыгнул. Мы столько смеялись... Денис не то что обиделся, но потом за этот поступок постоянно Бесика преследовал, мучил. Долго в себя приходил. Мы тогда все от смеха умерли. Меня что поразило, что Бесик сам сильно боялся, но чтобы Дениса напугать, взял змею в руки. По сей день напоминаем Денису эту историю». (Интервью YouTube-каналу Евгения Гурова)

«Я всегда хотел победить этого человека, но мой счет против него — 1-4»

Генри Сехудо, олимпийский чемпион, экс-чемпион UFC в двух весах, соперник Кудухова: «Я всегда хотел победить этого человека, но мой счет против него — 1-4. Я думал о нем каждый день перед Олимпийскими играми. Бесик был фаворитом Олимпийских игр в 2008 и 2012 годах в двух разных весовых категориях, он стал четырехкратным чемпионом мира и двукратным олимпийским призером. Я хотел назвать сына Бесиком, но решил, что Бесик Кудухов только один. Покойся с миром, мой величайший Соперник!» (Соцсети)