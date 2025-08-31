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Участниц чемпионата России по женской борьбе дисквалифицировали за драку

Павел Лопатко

Участниц чемпионата России по женской борьбе Лэйлу Шаманову и Патимат-Захру Малакаеву дисквалифицировали за драку во время поединка за бронзовую медаль в весовой категории до 76 килограммов.

«Срок дисквалификации спортсменок на основании регламента составил 12 месяцев — вторая половина условно. Также спортсменкам вынесен штраф в размере 25 тысяч рублей», — цитирует ТАСС представителя дисциплинарной комиссии Федерации спортивной борьбы России.

Драка произошла на турнире в Москве в конце июня 2025 года, после инцидента соперниц сняли с соревнований.

Источник: ТАСС
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