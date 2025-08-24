Скончался первый олимпийский чемпион в истории Ирана

Иранский борец вольного стиля Имам Али Хабиби умер в возрасте 94 лет, сообщает пресс-служба Федерации борьбы Ирана.

В 1956 году Хабиби победил на Олимпиаде в Мельбурне в весовой категории до 67 кг и завоевал первую олимпийскую золотую медаль в истории Ирана.

Борец также трижды становился чемпионом мира (1959, 1961, 1962) и в 1958-м одержал победу на летних Азиатских играх.

После окончания спортивной карьеры Хабиби вел политическую деятельность.