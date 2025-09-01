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Мамиашвили — о ситуации с визой Садулаева для ЧМ: «Мы в тесном контакте с МИД РФ и Хорватии»

Артем Бухаев
Корреспондент

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о ситуации с визой двукратного олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева для участия в чемпионате мира.

«Визы выдают, но потихоньку. Общий объем выданных виз небольшой. Получит ли Садулаев? Не знаю, но он готовится. Мы занимаемся этим, в тесном контакте с МИД РФ и МИД Хорватии. Все, что в рамках возможностей, мы делаем», — сказал Мамиашвили «СЭ».

Чемпионат мира состоится в Хорватии 13—21 сентября.

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Абдулрашид Садулаев
Михаил Мамиашвили
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