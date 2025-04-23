Убийцу борца из Красноярска приговорили к девяти годам колонии строгого режима

Суд в Красноярке вынес приговор обвиняемому в убийстве борца-вольника Антона Якименко Александру Волкову.

Мужчина назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Уточняется, что приговор еще не вступил в законную силу.

Инцидент произошел в ночь на 2 января. Волков и Якименко приехали в гости к своему другу, у которого стали употреблять алкоголь. Позже мужчины поссорились между собой, вследствие чего Волков решил убить Якименко, вооружившись кухонным ножом. Далее он ударил бывшего спортсмена в грудную клетку и добил металлическим совком по голове. Якименко было 25 лет.

В 2014 году Якименко стал победителем международного турнира по вольной борьбе среди юношей на призы трехкратного олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева в весовой категории до 42 кг, а в 2012 году стал вторым призером в этом же турнире в весовой категории до 35 кг. Также Якименко побеждал в турнире на призы Заура Батаева в 2017 году и выигрывал бронзовые медали на Спартакиаде 2015 года.