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В Красноярске зарезали борца Якименко. Он становился призером международных турниров на юношеском уровне

В Красноярске зарезали призера международных турниров по вольной борьбе Якименко
Артемий Кутейников
Корреспондент
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В Красноярске зарезали призера международных турниров по вольной борьбе Антона Якименко.
Фото Global Look Press
Нападавший находится в СИЗО.

По данным ТАСС, в Красноярске был убит 25-летний призер и победитель юношеских соревнований по вольной борьбе Антон Якименко. Трагедия произошла в ночь на 2 января в квартире на улице Чернышевского в Центральном районе города. Нападавший уже заключен под стражу.

Что известно о преступлении

Информация о произошедшем появилась на сайте Главного следственного управлении СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

«По версии следствия, в ночное время потерпевший употреблял алкогольные напитки в компании четверых приятелей в квартире, расположенной по улице Чернышевского города Красноярска. В какой-то момент между потерпевшим и одним из его приятелей возник конфликт на почве взаимных оскорблений. Участник ссоры взял нож и нанес потерпевшему несколько ударов по различным частям тела, в том числе в область грудной клетки. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия», — говорится в заявлении следственного управления.

Нападавшим оказался 26-летний житель Красноярска. Он заключен под стражу, ему выдвинуты обвинения по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ) — по ней грозит от 6 до 15 лет лишения свободы. По информации «АиФ Красноярск», задержанный нигде не работал. Расследование продолжается.

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Каких успехов достиг в спорте

По данным ТАСС, погибший — бывший спортсмен и победитель юношеских соревнований по вольной борьбе. Однако в последние годы он забросил занятия, у него появились проблемы с алкоголем. Информация о Якименко размещена на сайте Федерации спортивной борьбы России. Так, в 2012 году он стал серебряным призером Международного турнира на призы трехкратного олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева.

В следующем году на этом же турнире Якименко отметил лично Сайтиев — в 2013-м Якименко стал лучшим в категории до 38 килограммов. «Можно вспомнить еще Антона Якименко в 38 килограммах, прекрасно мальчик боролся. Мы его выбрали бы лучшим борцом, но в его весе только 11 человек выступало», — говорил Сайтиев после турнира.

В 2015-м Якименко добился успеха на первенстве России среди юношей — выиграл бронзу в категории до 46 килограммов. Однако на взрослом уровне серьезной карьеры у Антона не получилось. Последнее упоминание о спортсмене в протоколах соревнований датируется 2021 годом — тогда он стал третьим на Всероссийских соревнованиях по вольной борьбе на призы братьев Брайко в весе до 70 килограммов.

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