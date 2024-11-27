В NFL заявили, что готовы организовать бой Абдулрашида Садулаева под своей эгидой

Президент промоушена National Fighting League (NFL) Гилани Калиматов заявил, что лига может организовать бой Абдулрашида Садулаева под своей эгидой.

«Абдулрашид Садулаев станет гостем нашего турнира 21 декабря. Турниром NFL 2 мы покажем, что борьба и ММА имеют много общего друг с другом. Кроме Абдулрашида, турнир посетят и другие легендарные спортсмены, имена которых мы назовем в ближайшие дни.

Что касается самого Садулаева, то, уверен, мы смогли бы организовать ему интересную схватку. В мире борьбы мы найдем несколько противостояний с участием Абдулрашида, которые будут интересны на всех континентах», — сказал Калиматов.

Турнир NFL 2 пройдет в Ингушетии. Одной из особенностей турнира станет то, что в его программу войдут поединки по ММА и борцовские схватки. В частности, схватку проведет олимпийский чемпион Заурбек Сидаков, соперником которого станет действующий чемпион России Анзор Закуев.

28-летний Садулаев — 2-кратный олимпийский чемпион в вольной борьбе и 6-кратный чемпион мира, выступающий в весе до 97 килограммов.