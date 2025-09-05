Стартовали заключительные сборы российских борцов перед чемпионатом мира в Хорватии

В Федерации спортивной борьбы России сообщили, что в Московской области проходят заключительные сборы национальной команды перед чемпионатом мира в Хорватии.

«К настоящему времени все команды приступили к заключительным сборам — мужская сборная по вольной тренируется в Новогорске, женская — на озере Круглом, команда по греко-римской борьбе — в Парамонове», — цитирует представителя федерации ТАСС.

Российские спортсмены уже начали получать визы, которые дадут им возможность добраться до места проведения чемпионата мира в Загребе. Он пройдет 13-21 сентября. Сначала состоится турнир по вольной борьбе, затем — по женской. Далее вступят в борьбу представители греко-римского стиля.