Бокс/ММА
Другие единоборства
Борьба вольная
Борьба греко-римская Дзюдо Тхэквондо Самбо Каратэ
Сумо
Кикбоксинг
Реслинг
Главная
Бокс/ММА
Борьба
Борьба вольная

6 апреля, 20:07

Мамиашвили заявил, что отказ Садулаеву в визе никак не связан с политикой

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили прокомментировал ситуацию с двукратным олимпийским чемпионом по вольной борьбе Абдулрашидом Садулаевым, который не смог получить разрешение на въезд в Словакию.

Из-за отсутствия визы 28-летний россиянин пропустит чемпионат Европы в Братиславе.

«Надо разбираться, почему так произошло. Есть какие-то ограничения, это никак не связано с политической обстановкой, чисто технический момент. Словакия тут абсолютно ни при чем, с ее стороны как раз до последнего были активные попытки решить ситуацию. Более того, по ним отсутствие Садулаева ударит очень сильно. Все-таки это лидер мировой борьбы», — приводит «ВсеПроСпорт» слова Мамиашвили.

В 2024 году спортсмен по такой же причине не смог принять участие в чемпионате Европы, который тогда проходил в Румынии.

Садулаев является шестикратным чемпионом мира, шестикратным чемпионом России и четырехкратным чемпионом Европы.

Источник: ВсеПроСпорт
Абдулрашид Садулаев
Михаил Мамиашвили
Читайте также
Число пострадавших при взрыве в порту на юге Ирана превысило 700 человек
Форвард «Миннесоты» Капризов оформил второй дубль в плей-офф НХЛ-2025
Губерниев — за «Спартак», ЦСКА называют аутсайдером. Что происходит накануне «дерби всея Руси»
Подозреваемый в подрыве генерала Москалика дал признательные показания
Форвард «Сент-Луиса» Бучневич оформил первый хет-трик в плей-офф НХЛ
Умерла озвучивавшая Хрюшу и Степашку актриса Светлана Харлап
Популярное видео
Уйдет ли основной вратарь «Сибири»?
Будет ли сокращение бюджета у «Авангарда» / Интервью с Дыняком
«Сент-Луис» — «Виннипег»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Миннесота» — «Вегас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Салават Юлаев» и «Локомотив» — в полуфинале
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Ак Барс» вылетел, «Динамо» — в полуфинале
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Трактор» в полуфинале / Что с «Ак Барсом» / «Авангард» спасает серию
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Нас ждут сразу два седьмых матча во втором раунде Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Свищев — о словах Шевченко про возвращение России: «Его мнение услышат, но оно не будет определяющим»
Валуев считает, что Шевченко не имеет права говорить о возможном допуске российских команд
Легков: «Как только мы вернемся, медали в лыжах останутся! Это наш родной вид спорта»
Шевченко: «Вопрос допуска российских команд не может рассматриваться»
Лещенко заявил, что сборная России по баскетболу может быть в тройке лучших в Европе
CAS обязал Норманна выплатить 3 миллиона евро «Ростову»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Борец Садулаев сообщил, что пропустит чемпионат Европы из-за отсутствия визы

Россияне Монгуш и Ибрагимов завоевали золото на чемпионате Европы по борьбе

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости