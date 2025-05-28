Мамиашвили рассказал о причинах смерти Хасимикова

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили прокомментировал смерть четырехкратного чемпиона мира по вольной борьбе Салмана Хасимикова.

О его кончине стало известно 28 мая. Хасимикову было 72 года.

«Тяжелейшая утрата для всех нас. Буквально вчера говорил с вице-президентом федерации Алиханом Анатольевичем Харсиевым, он ехал к нему в больницу. У него были проблемы с сердцем», — цитирует Мамиашвили ТАСС.

Хасимиков четырежды становился победителем чемпионатов мира, четыре раза одерживал победы на чемпионатах СССР и дважды выигрывал чемпионаты Европы.