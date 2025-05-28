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Мамиашвили — о Хасимикове: «Великий чемпион, светлая ему память»

Александр Абустин
корреспондент

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили в разговоре с «СЭ» отреагировал на смерть четырехкратного чемпиона мира по вольной борьбе Салмана Хасимикова.

«Это был мой родной и близкий человек. Мы были с ним в одной команде. Для нас он всегда был старшим, чувствовали огромную поддержку от него. У нас всегда были такие семейные отношения. Конечно, это колоссальная потеря для его семьи и тех, кто его знал, дружил с ним. Великий чемпион, светлая ему память, скорбим вместе с его семьей, родными и близкими», — сказал Мамиашвили «СЭ».

О кончине Хасимикова стало известно 28 мая. Ему было 72 года.

Салман Хасимиков.Не стало выдающегося советского борца Хасимикова. Он был четырехкратным чемпионом мира

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Михаил Мамиашвили
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