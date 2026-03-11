Исламгереев благодаря эффектному броску вышел в полуфинал молодежного чемпионата Европы

Российский борец вольного стиля Бозигит Исламгереев пробился в полуфинал молодежного чемпионата Европы (спортсмены не старше 23 лет), одержав победу в четвертьфинале благодаря эффектному броску в концовке поединка.

В четвертьфинальной схватке соперником россиянина был уроженец Чеченской Республики Рахим Магамадов, представляющий Францию. За семь секунд до окончания поединка Исламгереев уступал со счетом 5:8 двукратному чемпиону мира среди юниоров (не старше 20 лет). В решающий момент россиянин перепрыгнул соперника, обхватил его сзади, перевернул и выполнил бросок, который принес ему победу со счетом 10:8.

В полуфинале Исламгереев победил Васифа Худиева из Азербайджана. В финальной схватке, которая пройдет в среду, соперником россиянина станет Ахмет Яган из Турции.

Молодежный чемпионат Европы по борьбе проходит в сербском Зренянине с 9 по 15 марта.

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