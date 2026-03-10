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Россиянин Ондар выиграл золото молодежного первенства Европы по борьбе

Руслан Минаев

Российский борец вольного стиля Аяндай Ондар стал победителем первенства Европы среди спортсменов до 23 лет. Соревнования проходят в сербском городе Зренянин.

В финале весовой категории до 57 кг Ондар одержал победу над представителем Азербайджана Васифом Багировым.

Это золото стало первым крупным успехом российской сборной на турнире. Чемпионат Европы в Зренянине — первые международные соревнования с 2021 года, на которых российские борцы выступают с национальными флагом и гимном. В январе бюро Объединенного мира борьбы (UWW) приняло решение допустить спортсменов из России в возрасте до 24 лет до международных стартов под символикой страны.

Первенство Европы завершится 15 марта.

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