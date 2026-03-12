12 марта, 16:15

Мамиашвили о поступке украинского борца: «Что надо иметь в голове, чтобы опуститься до такого?»

Дарик Агаларов

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили в разговоре с «СЭ» отреагировал на поступок украинского борца Артура Костюка. Спортсмен из Украины во время исполнения гимна России на пьедестале молодежного первенства Европы демонстративно отвернулся от флагов.

«Они сами себя дисквалифицировали. Что надо иметь в голове, чтобы опуститься до такого? Зачем? Сами себя наказали. Эти поступки вызывают лишь чувства недоумения и глубокой жалости», — сказал Мамиашвили «СЭ».

Россиянин Бозигит Исламгереев стал победителем чемпионата Европы в весовой категории до 86 кг. Костюк выиграл бронзовую медаль.

Молодежный чемпионат Европы по борьбе проходит в сербском Зренянине с 9 по 15 марта.

