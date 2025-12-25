Двукратный чемпион России по борьбе Шаваев сменил спортивное гражданство и будет представлять Киргизию

Борец вольного стиля Малик Шаваев сменил спортивное гражданство и будет выступать за Киргизию, сообщает президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

«Шаваев сменил спортивное гражданство. Он будет выступать за Киргизию. Мы получим за него компенсацию. Это не лидер сборной, нормальная практика. Большая ли компенсация? Хотелось бы больше», — цитирует Мамиашвили ТАСС.

29-летний Шаваев является двукратным чемпионом России и победителем Игр БРИКС 2024 года.