Всемирная федерация тхэквондо разрешила турниры в России. Первые старты могут пройти уже в 2027-м

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Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) сняла ограничения на проведение международных соревнований в России, сообщила пресс-служба Союза тхэквондо России. Первые крупные турниры могут пройти на территории страны уже в 2027 году.

«Значимое событие»

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании совета World Taekwondo в Южной Корее.

«В мире тхэквондо произошло значимое событие! Совет организации принял решение, которое позволяет проводить международные соревнования на территории России!» — говорится в сообщении Союза тхэквондо России.

При этом календарь на нынешний год уже сформирован, поэтому ориентироваться стоит на 2027-й, пояснили представители союза ТАСС. Конкретные соревнования, которые сможет принять Россия, пока не названы.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев поздравил федерацию и спортсменов с радостной новостью.

«Поздравляю Союз тхэквондо России, всех наших бойцов в этом виде спорта и любителей боевых искусств с очередным важным решением в пользу нашего спорта. World Taekwondo последовательно придерживается рекомендаций Международного олимпийского комитета и одной из первых допустила на свои соревнования российских атлетов без ограничений, а теперь и сняла запрет на турниры в России», — сказал Дегтярев в комментарии «СЭ».

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова также положительно оценила решение World Taekwondo.

«Молодцы, что приняли его. Тхэквондо у нас активно развивается. Очевидно, международная федерация соскучилась по тому, как мы проводим соревнования и как наши болельщики поддерживают спортсменов. Сейчас некоторые могут начать бунтовать и протестовать, но посмотрим, как оно будет», — сказала Журова «СЭ».

Российская тхэквондистка Алиса Ангелова (в синем) в поединке против египтянки Джаны Хаттаб на этапе Гран-при в Риме. Фото Global Look Press

Как снимались ограничения

Позиция World Taekwondo по отношению к российским спортсменам менялась постепенно. В апреле 2023 года им разрешили вернуться на проводимые организацией международные турниры в нейтральном статусе и при соблюдении дополнительных критериев допуска.

Следующий важный шаг федерация сделала в январе 2026-го, когда разрешила российским юниорам и взрослым выступать на соревнованиях без ограничений — под национальным флагом и с гимном. При этом запрет на проведение турниров World Taekwondo на территории нашей страны тогда еще сохранялся.

После снятия части санкций в тхэквондо россияне уже успели добиться заметных результатов на международной арене под национальным флагом. В июне Рафаиль Аюкаев и Алиса Ангелова выиграли этап Гран-при в Риме, а на Кубке президента World Taekwondo в Океании наша сборная завоевала сразу пять золотых медалей. Успешно выступили спортсмены и на европейском Кубке президента: среди взрослых победили Ангелова и Анастасия Космычева.

Летом смягчил позицию и Международный олимпийский комитет (МОК). В июле исполком организации отменил действовавшие рекомендации, которые ограничивали участие российских спортсменов и команд в соревнованиях. С этого момента международные федерации самостоятельно определяют правила допуска атлетов из РФ на турниры под своей эгидой. World Taekwondo же в итоге и вовсе одной из первых разрешила проводить старты на территории нашей страны.