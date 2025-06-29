Бокс/ММА
29 июня, 11:25

Тхэквондиста Бугдаева дисквалифицировали за избиение соперника вне площадки

Сергей Ярошенко

Тхэквондиста Шахбана Бугдаева дисквалифицировали на два года за избиение другого спортсмена вне площадки во время чемпионата Центрального федерального округа (ЦФО) среди юниоров в Иванове, ссобщает ТАСС.

Инцидент произошел в марте.

Бугдаев, выступаюший за Московскую область, в финале весовой категории до 68 кг уступил Антону Пономареву из Воронежа, после чего получил желтую карточку за ругань в адрес победителя.

Позже Бугдаев вне спортивной площадки напал на Пономарева сзади, нанес ему несколько ударов кулаком в лицо, после чего повалил на пол и продолжил избиение. У Пономарева из оказалась рассечена бровь, а также остались следы побоев на лице и теле.

Дисциплинарная комиссия Союза тхэквондо России запретила Бугдаеву участвовать в во всех официальных соревнованиях и мероприятиях в России, а также турнирах, включенных в календарь Всемирного союза тхэквондо и континентальных союзов.

Источник: ТАСС
