Тхэквондиста Бугдаева дисквалифицировали за избиение соперника вне площадки

Тхэквондиста Шахбана Бугдаева дисквалифицировали на два года за избиение другого спортсмена вне площадки во время чемпионата Центрального федерального округа (ЦФО) среди юниоров в Иванове, ссобщает ТАСС.

Инцидент произошел в марте.

Бугдаев, выступаюший за Московскую область, в финале весовой категории до 68 кг уступил Антону Пономареву из Воронежа, после чего получил желтую карточку за ругань в адрес победителя.

Позже Бугдаев вне спортивной площадки напал на Пономарева сзади, нанес ему несколько ударов кулаком в лицо, после чего повалил на пол и продолжил избиение. У Пономарева из оказалась рассечена бровь, а также остались следы побоев на лице и теле.

Дисциплинарная комиссия Союза тхэквондо России запретила Бугдаеву участвовать в во всех официальных соревнованиях и мероприятиях в России, а также турнирах, включенных в календарь Всемирного союза тхэквондо и континентальных союзов.