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Тхэквондо

10 июля 2025, 08:26

Олимпийского чемпиона Ларина не включили в состав сборной России на чемпионат мира по тхэквондо

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер сборной России по тхэквондо Вадим Иванов рассказал, кто вошел в список кандидатов национальной команды на чемпионат мира.

Турнир пропустит олимпийский чемпион Владислав Ларин. В список кандидатов попали 16 спортсменов: Милана Бекулова, Галина Медведева, Анастасия Субботина, Маргарита Близнякова, Лилия Хузина, Виктория Железнова, Анастасия Космычева, Линара Муслимова, Дмитрий Балахнеев, Идар Багов, Максим Осин, Амир Выков, Магомед Абдусаламов, Артем Мытарев, Рафаэль Камалов и Рафаиль Аюкаев.

Чемпионат мира по тхэквондо состоится с 24 по 30 октября в Уси (Китай).

Источник: ТАСС
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