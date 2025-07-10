Олимпийского чемпиона Ларина не включили в состав сборной России на чемпионат мира по тхэквондо
Главный тренер сборной России по тхэквондо Вадим Иванов рассказал, кто вошел в список кандидатов национальной команды на чемпионат мира.
Турнир пропустит олимпийский чемпион Владислав Ларин. В список кандидатов попали 16 спортсменов: Милана Бекулова, Галина Медведева, Анастасия Субботина, Маргарита Близнякова, Лилия Хузина, Виктория Железнова, Анастасия Космычева, Линара Муслимова, Дмитрий Балахнеев, Идар Багов, Максим Осин, Амир Выков, Магомед Абдусаламов, Артем Мытарев, Рафаэль Камалов и Рафаиль Аюкаев.
Чемпионат мира по тхэквондо состоится с 24 по 30 октября в Уси (Китай).
Источник: ТАСС
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