Олимпийский чемпион Храмцов назвал условие смены гражданства: «Нужна сумма, которую платили Криштиану Роналду»

Олимпийский чемпион тхэквондист Максим Храмцов в интервью «СЭ» порассуждал о возможности перехода в иностранную сборную. Ранее 27-летний спортсмен отказался продолжать карьеру в нейтральном статусе.

— Ребята, с которыми я на сборах в Саудовской Аравии, просто обалдели, когда узнали, что я с января не занимаюсь, а тренируюсь на равных. Сказали, что я обязан с такой формой вернуться в спорт — не нужно делать эти паузы. Но они просто не понимают. На полном серьезе рассуждают: давай за Саудовскую Аравию выступай тогда! То есть хотят, чтобы я поменял гражданство! Да никогда в жизни! Я их уважаю, они мои друзья, но я — это Россия, Россия — это я, и так всегда было и будет. Я считаю, что благодаря этому были все мои победы. Человек, который не является патриотом своей страны, никогда не добьется результата в своей деятельности, будь то спорт, бизнес или что-то другое.

— Слушай, саудиты богатые, у них Криштиану Роналду, «Формула-1». Вот прям если бы тебе положили чек, ты бы не перешел? Ни за какие деньги?

— (Задумчиво) Нельзя в жизни говорить «ни за какие деньги», но я не согласен выступать за другую страну. Проводить тренировочные сборы — пожалуйста, я открыт к любым предложениям, но менять страну ради медалей — нет. Правда, я уже добился своего золота. Возможно, если бы у меня его не было, я бы рассуждал иначе и мировоззрение у меня было другое. Но сейчас я олимпийский чемпион своей страны. Страна помогла мне, и уходить на пике, по моим принципам, неправильно.

— В общем, достаточная для тебя сумма не придумывается?

— У нас все в мире сейчас покупается, возможно, есть какая-то сумма, за которую я перешел бы... Но это какая-то космическая, нереальная, криштиануроналдовская сумма (смеется). Как ему за переход платили. Только я не вижу смысла саудитам это организовывать и мне ее платить. Так что принцип остается прежним.