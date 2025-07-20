Сборная России по тхэквондо ITF не получила визы в Испанию и пропустит ЧМ

Сборная России по тхэквондо ITF пропустит чемпионат мира в Испании, потому что в визовом центре государства сочли турнир недостаточным обоснованием для посещения страны.

«Просто нашли какую-то нелепую отмазку, чтобы не пускать наших спортсменов», — цитирует Mash одного из тренеров Артем Коваля. По его словам, никто не ожидал такой формулировки — отказ получила вся команда сразу в конце срока изготовления документов. Специалист считает, что это было сделано специально, чтобы не успели подать заявки повторно.

Турнир под эгидой ITF пройдет в июле в Барселоне с 22 по 27 июля.

ITF — Международная федерация тхэквон-до, одна из организации, созданных для продвижения спорта в мире. Она не входит в Ассоциацию летних Олимпийских международных федераций, спорт в ней представляет Всемирная федерация тхэквондо.