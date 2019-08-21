Призер Олимпиады Денисенко выступит на Гран-при Японии

Серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр по тхэквондо Алексей Денисенко включен в состав сборной России на Гран-при Японии. Об этом сообщил главный тренер российской команды Вадим Иванов.

— На турнире Гран-при в Японии выступят 14 российских спортсменов, — цитируют Иванова «РИА Новости». — В весовой категории до 58 килограммов будут соревноваться Михаил Артамонов и Георгий Попов, в категории до 68 килограммов — Алексей Денисенко и Константин Минин, весе до 80 килограммов — Максим Храмцов и Антон Котков, в супертяжелой весовой категории, свыше 80 килограммов, — Владислав Ларин и Рафаэль Аюкаев. В соревнованиях женщин заявлены Елизавета Ряднинская и Наталья Антипенко (обе — категория до 49 кг), Татьяна Кудашова (до 57 кг), Полина Хан (до 67 кг), Карина Жданова и Кристина Адебайо (обе — свыше 73 кг).

Гран-при Японии пройдет в Чибе 13-15 сентября.