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25 мая 2025, 11:30

Серебряный призер ОИ-2020 по тхэквондо Минина приостановила спортивную карьеру

Камила Абдурахманова
корреспондент

Российская тхэквондистка и серебряный призер Олимпийских игр 2020 года в Токио Татьяна Минина решила приостановить спортивную карьеру.

«Продолжаю оставаться в списках сборной, но пока взяла паузу. Я решила приостановить свою карьеру, но о ее завершении речи пока не идет. У меня случилось сильное эмоциональное выгорание после подготовки к Олимпиаде в Париже, и теперь должна понять для себя, хочу ли я дальше продолжать, а для этого нужно время. Я продолжаю поддерживать свою физическую форму, но в этом сезоне принимать участие в соревнованиях точно не буду, да и в числе участниц Игр-2028 я себя не вижу», — приводит слова Мининой ТАСС.

На Олимпийских играх-2020 в Токио 28-летняя Минина завоевала серебро в весовой категории до 57 кг. Также, Минина дважды становилась серебряным призером чемпионатов мира по тхэквондо (в 2017 и 2019) и является бронзовым призером чемпионата мира-2023.

В марте 2024 года спортсменка стала победительницей европейского квалификационного предолимпийского турнира и получила путевку на Олимпиаду в Париже, однако позже была вычеркнута из списка участников решением МОК.

Источник: ТАСС
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